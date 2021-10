Kompany verwijst Verschaeren naar de bank, Kouamé start wel

Anderlecht is ondertussen al 4 wedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag dateert al van 29 augustus toen paars-wit met het kleinste verschil de boot in ging tegen Genk.

vooraf, 12 uur 45. Anderlecht is ondertussen al 4 wedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag dateert al van 29 augustus toen paars-wit met het kleinste verschil de boot in ging tegen Genk. .

Vincent Kompany wijzigt zijn team op 2 plaatsen na het gelijkspel tegen Club Brugge. Mykhailichenko en Kouamé komen in de ploeg in de plaats van Murillo en Verschaeren.

vooraf, 12 uur 35. Verschaeren op de bank. Vincent Kompany wijzigt zijn team op 2 plaatsen na het gelijkspel tegen Club Brugge. Mykhailichenko en Kouamé komen in de ploeg in de plaats van Murillo en Verschaeren. .

09:31

vooraf, 09 uur 31. Kompany: "Een reeks proberen neer te zetten". Na gelijke spelen tegen KV Oostende en Club Brugge is Anderlecht tuk op de 3 punten tegen STVV. "We hebben dit seizoen al progressie gemaakt. Nu moeten we onze goede prestaties omzetten in overwinningen", zegt Anderlecht-coach Vincent Kompany. "Hopelijk kunnen we richting een reeks toegroeien." .