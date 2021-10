Anderlecht laat zich in extra tijd nog de kaas van het brood eten

Vincent Kompany (coach Anderlecht): "Ik ben eerlijk gezegd niet te spreken over de fase van dat laatste doelpunt. Er wordt ons lectuur gegeven over blocks en wat wel en niet mag in het voetbal. Dan gaan ze met 2 man hangen aan de 2e paal aan onze speler. Er wordt duidelijk gezegd in alle meetings die wij hebben met de scheidsrechters dat dit niet wordt toegelaten. Wij worden er ook voor bestraft als wij het zouden doen. Dan loopt die fase door en valt er een doelpunt in de laatste minuut."

Dennis Schmitt (T2 van STVV): "Wat kan ik zeggen? Ik begrijp niet waarom we een VAR hebben, want dat is nooit een strafschop. Hij (doelman Schmidt red.) heeft de aanvaller niet geraakt. Ik zeg hier niets tegen de ref, maar ik snap niet waarom de VAR niets zegt. Dat is niet oké. Want we spelen tegen een fantastisch team en een fantastische trainer. We vechten, maar aan het eind zijn het altijd de grote ploegen waar we problemen mee hebben. Het is niet fair."