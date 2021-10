LIVE: Kan Standard meteen winnen onder nieuwe coach Elsner,

65' tweede helft, minuut 65. Even lijkt Standard op weg naar een dot van een kans, maar Dragus vergeet de bal mee te geven met Donnum! De Roemeen gaat voor eigen succes door het centrum, waar hij zich al snel vastloopt en de bal verliest. . Even lijkt Standard op weg naar een dot van een kans, maar Dragus vergeet de bal mee te geven met Donnum! De Roemeen gaat voor eigen succes door het centrum, waar hij zich al snel vastloopt en de bal verliest.

64' tweede helft, minuut 64.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij OH Leuven, Yannick Aguemon erin, Musa Tamari eruit wissel Musa Tamari Yannick Aguemon

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij OH Leuven, Sory Kaba erin, Alexis De Sart eruit wissel Alexis De Sart Sory Kaba

63' tweede helft, minuut 63. De onderbreking heeft niemand deugd gedaan, blijkbaar. De ene slordigheid wordt gevolgd door een ander misverstand. . De onderbreking heeft niemand deugd gedaan, blijkbaar. De ene slordigheid wordt gevolgd door een ander misverstand.

59' tweede helft, minuut 59. Na 7 (!) minuten krijgt de lijnrechter gelijk. Na bijna zeven minuten voetballen we weer! Conclusie? Het was toch buitenspel. . Na 7 (!) minuten krijgt de lijnrechter gelijk Na bijna zeven minuten voetballen we weer! Conclusie? Het was toch buitenspel.

58' tweede helft, minuut 58. Intussen weerklinkt het boegeroep alsmaar luider. Hoe lang duurt dit nog? . Intussen weerklinkt het boegeroep alsmaar luider. Hoe lang duurt dit nog?

57' Wat denkt de VAR? Intussen wachten we al 5 minuten op uitsluitsel. Wat zegt de VAR? En werkt de befaamde 3D-technolgie? . tweede helft, minuut 57. Wat denkt de VAR? Intussen wachten we al 5 minuten op uitsluitsel. Wat zegt de VAR? En werkt de befaamde 3D-technolgie?

52' Dragus scoort ... uit buitenspel. En amper twee minuten na de 2-0 maakt Dragus ook de 3-0! De Roemeen wordt afgevlagd voor buitenspel, maar is het dat wel? . tweede helft, minuut 52. Dragus scoort ... uit buitenspel En amper twee minuten na de 2-0 maakt Dragus ook de 3-0! De Roemeen wordt afgevlagd voor buitenspel, maar is het dat wel?

50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Denis Dragus van Standard. 2, 0. goal Standard OH Leuven 66' 2 0

50' tweede helft, minuut 50. Dragus scoort, Romo baalt! Dragus verdubbelt de Luikse voorsprong! Klauss kopt de bal prima door in de loop van de Roemeen. Die kan nog nét bij de bal voor de tackle van Keita, maar Romo moet altijd beter doen op een schot dat hem rakelings passeert. . Dragus scoort, Romo baalt! Dragus verdubbelt de Luikse voorsprong! Klauss kopt de bal prima door in de loop van de Roemeen. Die kan nog nét bij de bal voor de tackle van Keita, maar Romo moet altijd beter doen op een schot dat hem rakelings passeert.

49' Romo pakt in twee tijden. Dan is het schot van Bastien al wat gevaarlijker. Bastien geniet van de ruimte die zijn ploegmaats voor hem creëerden, maar meer dan een afstandsschot leverde dat niet op. Romo kan klemmen in twee tijden. . tweede helft, minuut 49. Romo pakt in twee tijden Dan is het schot van Bastien al wat gevaarlijker. Bastien geniet van de ruimte die zijn ploegmaats voor hem creëerden, maar meer dan een afstandsschot leverde dat niet op. Romo kan klemmen in twee tijden.

47' tweede helft, minuut 47. We trekken alvast een streepje bij beide teams. Keita en Tapsoba tekenen voor de eerste doelpogingen van de tweede helft. Alleen krijgt die eerste niet voldoende kracht achter zijn schot en caprioleert het schot van die tweede over doel. . We trekken alvast een streepje bij beide teams. Keita en Tapsoba tekenen voor de eerste doelpogingen van de tweede helft. Alleen krijgt die eerste niet voldoende kracht achter zijn schot en caprioleert het schot van die tweede over doel.

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt weer op Sclessin. Standard vat de tweede helft aan met een 1-0-voorsprong. Volstaat dat om OHL af te houden of scoort de thuisploeg best nog een keer of twee? . De bal rolt weer op Sclessin Standard vat de tweede helft aan met een 1-0-voorsprong. Volstaat dat om OHL af te houden of scoort de thuisploeg best nog een keer of twee?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:33 rust, 21 uur 33. Vervanging bij Standard, Aron Dønnum erin, Selim Amallah eruit wissel Selim Amallah Aron Dønnum

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rusten geblazen! Luka Elsner kent voorlopig een goed debuut bij Standard. Bij de rust staat de thuisploeg 1-0 voor dankzij een binnentikker van Tapsoba. . Rusten geblazen! Luka Elsner kent voorlopig een goed debuut bij Standard. Bij de rust staat de thuisploeg 1-0 voor dankzij een binnentikker van Tapsoba.

43' eerste helft, minuut 43. De rust is in zicht. En dan is het tijd om in beide kleedkamers te herbronnen, want het spel is niet bepaald geweldig te noemen. Al zullen ze bij Standard vooral tevreden zijn met de voorsprong. . De rust is in zicht En dan is het tijd om in beide kleedkamers te herbronnen, want het spel is niet bepaald geweldig te noemen. Al zullen ze bij Standard vooral tevreden zijn met de voorsprong.