Vanderhaeghe: "Heel seizoen tegen degradatie vechten? Te vroeg om te zeggen"

Oefenzege tegen Twente. Na een 3 op 12 is Cercle voor de interlandbreak weggezakt naar de voorlaatste plaats. Om het vertrouwen op te krikken, plande coach Yves Vanderhaeghe een oefenmatch tegen Twente in. Mét succes, Cercle won met het kleinste verschil. "We hebben verdiend gewonnen en dat is goed voor het vertrouwen", zegt Vanderhaeghe. "Het is te vroeg om te zeggen dat we een volledig seizoen tegen de degradatie gaan vechten. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we een rustig seizoen kunnen draaien." .