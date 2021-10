LIVE: Gueye kopt de bordjes in evenwicht tegen strijdvaardig Cercle

Oostende heeft bloed geroken. Na de gelijkmaker toont de kustploeg zich opnieuw de viriele ploeg van vorig jaar. Cercle Brugge is zichtbaar geschrokken van het tegendoelpunt dat uit de lucht viel.

Daar is de onvermijdelijke Gueye dan toch. Na een flipperkastmoment voor de goal van Didillon valt de bal voor zijn voeten. De aanvaller van Oostende twijfelt niet en knalt zijn 8e van het seizoen tegen de touwen.

57'

Millan 2.0. Alsof we naar een herhaling kijken. Da Silva Lopes is nu degene die Millan alleen op weg zet naar het doel van Hubert. De aanvaller van Cercle kan opnieuw afdrukken, maar de lijnrechter moet opnieuw roet in het eten gooien wegens buitenspel. . tweede helft, minuut 57.