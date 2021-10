Terugkerende Ruud Vormer loodst Club met twee goals voorbij Kortrijk

Club Brugge - Kortrijk in een notendop:

Vormer de grote man voor rust

Met Karim Belhocine als nieuwe trainer wilden de spelers van KV Kortrijk zich wel eens tonen en dat deden ze ook in de beginfase van de wedstrijd. Club Brugge had het aanvankelijk knap lastig met de buren uit Kortrijk. Mignolet moest al snel een gevaarlijke voorzet onschadelijk maken. Het duurde dan even, maar Club kwam langzaam maar zeker wel in de wedstrijd.



Een bedrijvige Vormer kreeg enkele kansen, maar net als De Ketelaere, kende hij nog geen succes. Doelman Ilic stond dan ook uitstekend te keepen en gooide dan ook met gevaar voor eigen lijf en leden alles in de strijd. Dat moest ook Sowah ondervinden.



Net na het halfuur moest Ilic zich dan toch gewonnen geven. Ruud Vormer bedankte Clement voor zijn basisplaats met een heerlijke vrije trap. De kapitein etaleerde zijn puntgave traptechniek. Club Brugge kwam stilaan onder stoom en ging nadrukkelijk op zoek naar dat 2e doelpunt. Dat kwam er ook nadat Lang Vormer diep stuurde: 2-0.