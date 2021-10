Izquierdo weer in Brugse wedstrijdselectie, trainer Clement hoopt dat Lang blijft

15:23

vooraf, 15 uur 23. Clement: "Ga ervan uit dat Lang blijft". Club-trainer Philippe Clement had het tijdens zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Kortrijk ook over zijn goudhaantjes Lang en De Ketelaere, die allebei goed speelden met de nationale ploeg. De interesse van buitenlandse (top)clubs neemt toe, vooral voor Lang. "Ik ben realistisch in die dingen. Als er een onmogelijk te weigeren bod komt, dan kan ik hem in januari niet tegenhouden", zegt Clement. "Ik heb wel liever dat hij zijn seizoen uitdoet, de titel pakt en daarin belangrijk is. We zien wel wat er in januari gebeurt, maar ik ga ervan uit dat Lang blijft tot het einde van het seizoen." .