Clement dropt Vormer en Mechele tegen Kortrijk weer in de basis

20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap. De bal gaat aan het rollen in Jan Breydel. Houdt Club Brugge de 3 punten thuis of steekt KV Kortrijk daar een stokje voor in het burenduel? . Aftrap De bal gaat aan het rollen in Jan Breydel. Houdt Club Brugge de 3 punten thuis of steekt KV Kortrijk daar een stokje voor in het burenduel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:39 vooraf, 20 uur 39. Ik ben bezig met nieuwe jongens te integreren. . Philippe Clement. Ik ben bezig met nieuwe jongens te integreren. Philippe Clement

20:14 vooraf, 20 uur 14. Club verloor thuis nog niet. Verliezen in eigen huis, dat overkwam Club Brugge dit seizoen nog niet in de competitie. Van de 5 wedstrijden op Jan Breydel won blauw-zwart 2 keer en speelde het ook 3 keer gelijk. Sterker nog: van de 37 partijen op het veld van Club Brugge won KV Kortrijk geen enkele keer. . Club verloor thuis nog niet Verliezen in eigen huis, dat overkwam Club Brugge dit seizoen nog niet in de competitie. Van de 5 wedstrijden op Jan Breydel won blauw-zwart 2 keer en speelde het ook 3 keer gelijk.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Belhocine wijzigt niets. Wie verwacht had dat Karim Belhocine veel zou wijzigen, komt bedrogen uit. Dezelfde 11 namen die 2-2 gelijk speelden tegen Charleroi komen ook tegen Club Brugge aan de aftrap. Geen verrassingen dus bij de "Kerels". . Belhocine wijzigt niets Wie verwacht had dat Karim Belhocine veel zou wijzigen, komt bedrogen uit. Dezelfde 11 namen die 2-2 gelijk speelden tegen Charleroi komen ook tegen Club Brugge aan de aftrap. Geen verrassingen dus bij de "Kerels".

19:58 vooraf, 19 uur 58. We krijgen vanavond sowieso een primeur in Jan Breydel. Voor het eerst wordt in onze competitie de 3D-lijntechnologie gebruikt. Dat moet het makkelijker maken om buitenspel op te sporen. . We krijgen vanavond sowieso een primeur in Jan Breydel. Voor het eerst wordt in onze competitie de 3D-lijntechnologie gebruikt. Dat moet het makkelijker maken om buitenspel op te sporen.

19:36 vooraf, 19 uur 36. Clement voert 3 wissels door. Philippe Clement roteert wat met de drukke weken die volgen. Zo keren oude bekenden Brandon Mechele en Ruud Vormer weer terug in de basis. Ook Faitout Maouassa krijgt vanavond zijn kans. Zij vervangen Hendry, Sobol en Balanta. . Clement voert 3 wissels door Philippe Clement roteert wat met de drukke weken die volgen. Zo keren oude bekenden Brandon Mechele en Ruud Vormer weer terug in de basis. Ook Faitout Maouassa krijgt vanavond zijn kans. Zij vervangen Hendry, Sobol en Balanta.

09:03 vooraf, 09 uur 03. Club Brugge is de beste ploeg van het land, maar we gaan ervoor met onze eigen kwaliteiten en onze eigen inzet. Karim Belhocine. Club Brugge is de beste ploeg van het land, maar we gaan ervoor met onze eigen kwaliteiten en onze eigen inzet. Karim Belhocine

09:02 vooraf, 09 uur 02. Onbekend terrein voor Karim Belhocine. Na het onverwachte vertrek van coach Luka Elsner naar Standard klopte KV Kortrijk aan bij Karim Belhocine. "Ik ben wel al twee keer ingevallen omdat de trainer vertrok, maar toen kende ik de groep wel al omdat ik er werkte", zei Belhocine. "Nu kom ik midden in het seizoen bij een ploeg terecht." Bovendien vertrok Luka Elsner niet vanwege slechte resultaten. "Het is een ongewone situatie maar ik heb het gevoel dat de spelers er vanaf de eerste trainingsdag vol voor gaan." "Ik vind hier een club terug die structureel stappen heeft gezet en een spelersgroep met kwaliteit", zegt Belhocine die in 2016 en 2017 KVK trainde. . Onbekend terrein voor Karim Belhocine Na het onverwachte vertrek van coach Luka Elsner naar Standard klopte KV Kortrijk aan bij Karim Belhocine. "Ik ben wel al twee keer ingevallen omdat de trainer vertrok, maar toen kende ik de groep wel al omdat ik er werkte", zei Belhocine. "Nu kom ik midden in het seizoen bij een ploeg terecht."



15-10-2021 15-10-2021.

15:23 vooraf, 15 uur 23. Clement: "Ga ervan uit dat Lang blijft". Club-trainer Philippe Clement had het tijdens zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Kortrijk ook over zijn goudhaantjes Lang en De Ketelaere, die allebei goed speelden met de nationale ploeg. De interesse van buitenlandse (top)clubs neemt toe, vooral voor Lang. "Ik ben realistisch in die dingen. Als er een onmogelijk te weigeren bod komt, dan kan ik hem in januari niet tegenhouden", zegt Clement. "Ik heb wel liever dat hij zijn seizoen uitdoet, de titel pakt en daarin belangrijk is. We zien wel wat er in januari gebeurt, maar ik ga ervan uit dat Lang blijft tot het einde van het seizoen." . Clement: "Ga ervan uit dat Lang blijft" Club-trainer Philippe Clement had het tijdens zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Kortrijk ook over zijn goudhaantjes Lang en De Ketelaere, die allebei goed speelden met de nationale ploeg. De interesse van buitenlandse (top)clubs neemt toe, vooral voor Lang.



15:20 vooraf, 15 uur 20. Izquierdo in de selectie. In de Brugse wedstrijdselectie duikt voor het eerst de naam van José Izquierdo op en dat is vroeger dan verwacht. De Colombiaanse winger keerde deze zomer terug naar Brugge, zogezegd om te revalideren van een zware blessure, maar lijkt nu toch bijna fit om echt beslissend te zijn. Hij speelde tussen 2014 en 2017 al voor Brugge en won de Gouden Schoen in 2016. . Izquierdo in de selectie In de Brugse wedstrijdselectie duikt voor het eerst de naam van José Izquierdo op en dat is vroeger dan verwacht. De Colombiaanse winger keerde deze zomer terug naar Brugge, zogezegd om te revalideren van een zware blessure, maar lijkt nu toch bijna fit om echt beslissend te zijn.

