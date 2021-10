Van den Brom voor Charleroi-Genk: "Zal ook blij zijn met lelijke zege"

11:26 vooraf, 11 uur 26. We misten de voorbije matchen een winnaarsmentaliteit. Daar moeten we zo snel mogelijk voor zorgen. We moeten er alles aan willen doen. Charleroi-coach Edward Still. We misten de voorbije matchen een winnaarsmentaliteit. Daar moeten we zo snel mogelijk voor zorgen. We moeten er alles aan willen doen. Charleroi-coach Edward Still

11:10 vooraf, 11 uur 10. Van den Brom: "Zal ook blij zijn met een lelijke overwinning". De late nederlaag op Eupen twee weken geleden heeft in Genk nog lang nagezinderd. Coach John van den Brom wil in Charleroi opnieuw aanknopen met de overwinning. "Als we eens een keer lelijk winnen, zal ik ook blij zijn. Wij willen een cultuur van winnen uitstralen. Dat moeten we dan maar uitstralen", zegt de Nederlander. . Van den Brom: "Zal ook blij zijn met een lelijke overwinning" De late nederlaag op Eupen twee weken geleden heeft in Genk nog lang nagezinderd. Coach John van den Brom wil in Charleroi opnieuw aanknopen met de overwinning.



"Als we eens een keer lelijk winnen, zal ik ook blij zijn. Wij willen een cultuur van winnen uitstralen. Dat moeten we dan maar uitstralen", zegt de Nederlander.

11:02 vooraf, 11 uur 02. Charleroi ontvangt Racing Genk. Charleroi krijgt vanavond Racing Genk over de vloer. De thuisploeg kan mogelijk een sprongetje maken in de stand, maar ook Genk is gebrand op de zege na de sof van twee weken geleden in Eupen. We volgen de match hier straks fase per fase vanaf 18.30 u. . Charleroi ontvangt Racing Genk Charleroi krijgt vanavond Racing Genk over de vloer. De thuisploeg kan mogelijk een sprongetje maken in de stand, maar ook Genk is gebrand op de zege na de sof van twee weken geleden in Eupen. We volgen de match hier straks fase per fase vanaf 18.30 u.