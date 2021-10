LIVE: Hoe vergaat Genk het op bezoek bij Charleroi?

Vandevoordt laat zien dat hij bij de pinken is. Hij duikt in de voeten van Zorgane. Een uitstekende tussenkomst van het Genkse sluitstuk.

eerste helft, minuut 44. Vandevoordt laat zien dat hij bij de pinken is. Hij duikt in de voeten van Zorgane. Een uitstekende tussenkomst van het Genkse sluitstuk. .

eerste helft, minuut 40. Daar is het antwoord van Charleroi. Ilaimaharitra probeert het een keer van wel heel ver. Zijn schot is niet meer dan een afzwaaier. .

34'

eerste helft, minuut 34. Zorgane kan zich een keer goed doorzetten. Het is echter de laatste pass in de zone van de waarheid die niet goed is. Die ene beslissende actie ontbreekt wat in de partij. .