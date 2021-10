6 op een rij: Beerschot kan ook tegen KV Mechelen thuis niets rapen

Beerschot - KV Mechelen in een notendop:

Mrabti scoort na heerlijke doorsteekpass van Cuypers

KV Mechelen was op papier torenhoog favoriet tegen Beerschot en probeerde de wedstrijd ook meteen in handen te nemen. Toch viel de openingsgoal bijna aan de overzijde, toen Vinicius zijn eigen doelman verschalkte met een slechte terugspeelbal. De paal voorkwam de 1-0.

Net toen Beerschot het evenwicht in de partij hersteld had, sloeg KV Mechelen genadeloos toe. Cuypers verstuurde een splijtende pass in de loop van Mrabti, die de bal rustig naast Vanhamel in doel deponeerde: 0-1 op het halfuur.

Na een korte onderbreking wegens rookbommetjes op het veld begon Beerschot aan zijn zoveelste achtervolgingsrace van het seizoen. Holzhauser kwam het dichtst bij de gelijkmaker, Coucke moest zich strekken om de vrije trap van de Oostenrijker uit zijn doel te houden.