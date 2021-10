LIVE: Duel op Stayen breekt pas los na de pauze, Hara en Gueye scoren

STVV domineert. Oostende is al blij dat het snel een tegendoelpunt kon maken, want tot uitgespeelde kansen zijn ze nog niet gekomen.

Lang heeft het feestje van STVV niet geduurd. Gueye kopt met veel kunde de bal over en voorbij doelman Schmidt. Een goal die uit de lucht komt vallen, want in het samenspel lukte het voor geen meter bij KVO. Na een vrijetrap dus wel.

51'

tweede helft, minuut 51. Daar is de 1-0. Hara maakt zijn eerste voor STVV en op basis van wat er te zien was na de pauze is dat zeker verdiend. Suzuki trapte uit een schuine hoek nog op Hubert, maar in de rebound maakt Hara het wel af. .