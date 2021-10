KVO kent offday op Stayen, maar STVV kan niet profiteren

STVV - KVO in een notendop

Wereldgoal van De Ridder geeft saaie eerste helft wat kleur

Was het omdat beide ploegen liever de bal aan de tegenstander laten of omdat een winderig Stayen geen leuk podium was, maar de eerste helft stelde weinig tot niets voor.

In een minuut zagen we de twee belangrijkste momenten voor de pauze. Konate trok na 26 minuten spelen zijn zevenmijllaarzen aan, stak met enorme passen de hele helft van KVO over, maar was te moe van zijn reis om af te werken en schoot recht op doelman Hubert.

De bal bleef wel in de ploeg bij STVV en De Ridder scoorde met een omhaal, die gegarandeerd viraal was gegaan. Helaas stond de 34-jarige middenvelder

buitenspel.