LIVE: Wie herpakt zich na 3 matchen zonder zege, Seraing of Zulte Waregem?

Zulte Waregem, dat vandaag in het groen speelt, brengt de wedstrijd op gang. Kan het iets rapen bij Seraing?

Defensief staat het dit seizoen nog niet op punt bij Zulte Waregem. Het kon nog maar 1 keer de nul houden en incasseerde al ruim 18 tegengoals. Enkel rode lantaarn Beerschot doet slechter. Ook Seraing doet het slecht met 1 clean sheet en 16 tegengoals, maar bovendien wringt daar ook vooraan het schoentje met amper 8 goals. De promovendus kon dit seizoen al in 4 wedstrijden niet tot scoren komen.

Slechts één wissel bij Seraing. Marius is zijn basisplaats kwijt, Bernier komt aan de aftrap. Voor de rest vertrouwt Jordi Condom op dezelfde namen die op de vorige speeldag begonnen tegen Genk.

Zulte Waregem doet het dit seizoen beter buitenshuis dan voor eigen volk. Vier uitwedstrijden leverden achtereenvolgens 2 overwinningen, 1 gelijkspel en 1 nederlaag op, terwijl het team van Francky Dury in 5 thuiswedstrijden nog niet kon winnen. Enkel tegen Charleroi en Kortrijk kon het een punt sprokkelen in de Elindus Arena.

15:20

vooraf, 15 uur 20. Bossut in doel, Gano op de bank. Bij Zulte Waregem keert Bossut terug in doel, Bostyn verhuist naar de bank. Ook Humphreys, Ciranni en Gano vallen uit de basis. Sormo is verlost van zijn rugblessure en staat meteen aan de aftrap. Ook Doumbia en Vigen mogen straks aan de wedstrijd beginnen. .