LIVE: Naïef Standard kijkt na nauwelijks 10 minuten al tegen dubbele achterstand aan

15' eerste helft, minuut 15. Met deze 2 bijzonder vroege doelpunten is het vuur wat uit de wedstrijd verdwenen. KV Mechelen mag de bal rustig laten rondgaan, Standard oogt nu al geslagen. . Met deze 2 bijzonder vroege doelpunten is het vuur wat uit de wedstrijd verdwenen. KV Mechelen mag de bal rustig laten rondgaan, Standard oogt nu al geslagen.

14' eerste helft, minuut 14.

10' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 10 door Kerim Mrabti van KV Mechelen. 2, 0. penalty KV Mechelen Standard 15' 2 0

10' eerste helft, minuut 10. Mrabti verdubbelt al. Is de wedstrijd nu al gespeeld? Mrabti trapt de strafschop via de onfortuinlijke Bodart in doel: 2-0. Standard staat voor een quasi onmogelijke onderneming. . Mrabti verdubbelt al Is de wedstrijd nu al gespeeld? Mrabti trapt de strafschop via de onfortuinlijke Bodart in doel: 2-0. Standard staat voor een quasi onmogelijke onderneming.

9' Var. Ook de VAR geeft de bevestiging: penalty! . eerste helft, minuut 9. Var Ook de VAR geeft de bevestiging: penalty!

9' eerste helft, minuut 9. Ai, ai Standard. De jonge Ngoy gaat in de fout na een licht contact met Schoofs in het eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Verboomen legt de bal zonder aarzelen op de stip en dat is de juiste beslissing. . Ai, ai Standard De jonge Ngoy gaat in de fout na een licht contact met Schoofs in het eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Verboomen legt de bal zonder aarzelen op de stip en dat is de juiste beslissing.

7' eerste helft, minuut 7. Klauss wordt de diepte ingestuurd, maar haalt er niet meer dan een corner uit. Zonder Muleka voorin hebben de Rouches ook nog wat minder stootkracht. Amallah en Rafia zijn in de openingsminuut compleet onzichtbaar. . Klauss wordt de diepte ingestuurd, maar haalt er niet meer dan een corner uit. Zonder Muleka voorin hebben de Rouches ook nog wat minder stootkracht. Amallah en Rafia zijn in de openingsminuut compleet onzichtbaar.

7' Cuypers maakte zijn profdebuut in het shirt van Standard. eerste helft, minuut 7. Cuypers maakte zijn profdebuut in het shirt van Standard

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Hugo Cuypers van KV Mechelen. 1, 0. goal KV Mechelen Standard 15' 1 0

3' eerste helft, minuut 3. Cuypers opent de score. We leken vertrokken voor een studieronde, maar KV Mechelen staat binnen de 3 minuten op voorsprong! Schoofs stuurt Cuypers met een heerlijke tik de diepte in en alleen voor Bodart laat hij die kans niet liggen: 1-0! . Cuypers opent de score We leken vertrokken voor een studieronde, maar KV Mechelen staat binnen de 3 minuten op voorsprong! Schoofs stuurt Cuypers met een heerlijke tik de diepte in en alleen voor Bodart laat hij die kans niet liggen: 1-0!



1' eerste helft, minuut 1. Het is de jonge verdediger Nathan Ngoy die meteen de belangrijke opbouwende taken op zich neemt of moet nemen. . Het is de jonge verdediger Nathan Ngoy die meteen de belangrijke opbouwende taken op zich neemt of moet nemen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De 10e speeldag is op gang getrapt. Kunnen de Rouches een 0 op 9 vermijden of kan KV Mechelen de punten thuis houden? . Aftrap De 10e speeldag is op gang getrapt. Kunnen de Rouches een 0 op 9 vermijden of kan KV Mechelen de punten thuis houden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:41 vooraf, 20 uur 41. Regen. De hemelsluizen staan open in Mechelen. Met dit weer kunnen we niet anders dan heel veel strijd verwachten. De spelers staan intussen klaar in de catacomben. . Regen De hemelsluizen staan open in Mechelen. Met dit weer kunnen we niet anders dan heel veel strijd verwachten. De spelers staan intussen klaar in de catacomben.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Deze match is enorm belangrijk na 2 thuisnederlagen. Ik heb wel wat twijfel gevoeld deze week, het is aan ons om weer het goede voetbal terug te vinden. Mbaye Leye, trainer Standard. Deze match is enorm belangrijk na 2 thuisnederlagen. Ik heb wel wat twijfel gevoeld deze week, het is aan ons om weer het goede voetbal terug te vinden Mbaye Leye, trainer Standard

20:34 vooraf, 20 uur 34. De voorbereiding loopt zo stilaan op zijn einde, nog 10 minuten en dan gaat de 10e speeldag van start. . De voorbereiding loopt zo stilaan op zijn einde, nog 10 minuten en dan gaat de 10e speeldag van start.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Na de pandoering in Anderlecht hebben we een reactie getoond. Defensief tonen we veel meer stabiliteit. Tegen Standard zullen we opnieuw op niveau moeten zijn, want daar hebben ze de punten ook nodig. Wouter Vrancken, trainer KV Mechelen. Na de pandoering in Anderlecht hebben we een reactie getoond. Defensief tonen we veel meer stabiliteit. Tegen Standard zullen we opnieuw op niveau moeten zijn, want daar hebben ze de punten ook nodig Wouter Vrancken, trainer KV Mechelen

20:20 vooraf, 20 uur 20. Rug gerecht na Anderlecht. Na het weggeven van een comfortabele voorsprong in Kortrijk en een 7-2-pandoering tegen Anderlecht zakte KV Mechelen ver weg in de stand, maar intussen zit het team van Wouter Vrancken weer op het juiste spoor. Tegen zowel Leuven als Charleroi werd er met 2-0 gewonnen. Als Mechelen er ook vandaag in slaagt om de punten thuis te houden, dan kan het stijgen naar een voorlopige 5e plaats in de stand. . Rug gerecht na Anderlecht Na het weggeven van een comfortabele voorsprong in Kortrijk en een 7-2-pandoering tegen Anderlecht zakte KV Mechelen ver weg in de stand, maar intussen zit het team van Wouter Vrancken weer op het juiste spoor. Tegen zowel Leuven als Charleroi werd er met 2-0 gewonnen. Als Mechelen er ook vandaag in slaagt om de punten thuis te houden, dan kan het stijgen naar een voorlopige 5e plaats in de stand.



