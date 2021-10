Kan Standard vanavond de vrije val vermijden op bezoek in Mechelen?

11:45

vooraf, 11 uur 45. Al-Dakhil: "Niet veel clubs geven kansen aan jongeren". Bij Standard krijgen dit seizoen enkele jongeren de kans om zich te bewijzen. Al-Dakhil is een van die jongeren. "Er zijn niet veel clubs die die kansen geven aan jongeren", zegt de verdediger. "Het doet deugd om een trainer te hebben die in je gelooft." Al-Dakhil liep tegen Anderlecht tegen een vroege rode kaart aan. "Dat was een moeilijk moment, maar ik zal eruit leren en zo zal ik beter worden." .