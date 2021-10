LIVE: Penaltytreffer van Prevljak brengt Eupen snel weer naast Genk

Ook bij Eupen hebben ze een gele kaart te pakken. Nuhu wil zijn balverlies goedmaken, maar kan dat enkel door de doorgebroken Ito foutief af te stoppen. Geel is het logische gevolg.

eerste helft, minuut 26. Geel voor Nuhu. Ook bij Eupen hebben ze een gele kaart te pakken. Nuhu wil zijn balverlies goedmaken, maar kan dat enkel door de doorgebroken Ito foutief af te stoppen. Geel is het logische gevolg. .

De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Eiting. Hij ging net iets te enthousiast het duel aan met Peeters.

eerste helft, minuut 24. Geel voor Eiting. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Eiting. Hij ging net iets te enthousiast het duel aan met Peeters. .

Genk probeert het laken nu toch naar zich toe te trekken. Eupen slaagt er steeds moeilijker in om de bal in de ploeg te houden.

eerste helft, minuut 23. Genk probeert het laken nu toch naar zich toe te trekken. Eupen slaagt er steeds moeilijker in om de bal in de ploeg te houden. .

Munoz begaat ongelukkig hands in de zestien. Scheidsrechter Put kent geen genade en legt de bal op de stip voor Eupen.

eerste helft, minuut 15. Penalty! Munoz begaat ongelukkig hands in de zestien. Scheidsrechter Put kent geen genade en legt de bal op de stip voor Eupen. .

Na een vrije trap van Peeters valt de bal pardoes voor de voeten van Amat, maar die is te verrast om er ook iets mee te doen. Hier komt Genk goed weg.

eerste helft, minuut 9. Amat laat het liggen. Na een vrije trap van Peeters valt de bal pardoes voor de voeten van Amat, maar die is te verrast om er ook iets mee te doen. Hier komt Genk goed weg. .

Eupen zet hoog druk en maakt het Genk zo toch knap lastig. De thuisploeg is sterk aan de wedstrijd begonnen.

eerste helft, minuut 5. Eupen zet hoog druk en maakt het Genk zo toch knap lastig. De thuisploeg is sterk aan de wedstrijd begonnen. .

Nuhu kan, randje buitenspel, plots van dichtbij uithalen. Vandevoordt heeft een uitstekende redding nodig om de bal in hoekschop te werken. Die levert niks op, maar dit was toch een flinke waarschuwing voor Genk.

Vandevoordt voorkomt vroege achterstand. Nuhu kan, randje buitenspel, plots van dichtbij uithalen. Vandevoordt heeft een uitstekende redding nodig om de bal in hoekschop te werken. Die levert niks op, maar dit was toch een flinke waarschuwing voor Genk. . eerste helft, minuut 4.

2'

eerste helft, minuut 2. De eerste bal tussen de palen is voor de thuisploeg. N'Dri waagt zijn kans, maar zijn schot is te slap om Vandevoordt in de problemen te brengen. .