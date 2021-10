Onmondig Cercle gaat ook tegen Union de boot in

Opnieuw een baalavond voor Yves Vanderhaeghe, zijn Cercle moest alweer een nederlaag incasseren. “0-3, dat zegt genoeg. De cijfers zijn heel zwaar. Eenmaal je op achterstand staat, geef je natuurlijk ook meer ruimte weg. Zij waren ook efficiënt in de aanval. Ik heb wel een opmerking bij de eerste tegengoal. Daar wordt op de voet van mijn verdediger (Popovic, red.) gelopen. Je kan het ook zien dat er op zijn voet getrapt is.”

“Het was misschien niet opzettelijk, maar het is wel een fout. Daar wordt mijn verdediger buiten strijd gezet en verliezen we de wedstrijd. Ik begrijp niet dat de VAR niet ingeschakeld werd. Onze eerste helft was nochtans bemoedigend. We hadden controle en hebben niks weggegeven. Maar dan heb je een goal nodig om zelf eens te kunnen genieten van de ruimte op de counter."

Met 0 op 9 neemt de druk nog meer toe op Vanderhaeghe. “Ik ga al lang genoeg mee in het voetbal. Als het niet gaat, dan is het de trainer. Als het wel gaat, dan zijn het de spelers. Ik sta recht in mijn schoenen, ik werk keihard. Ik ben heel graag trainer van Cercle Brugge en ik zou dat heel graag nog lang blijven, maar die beslissing ligt niet bij mij.”

“We hebben niet genoeg punten voor wat we al gebracht hebben. Dat is jammer, maar we hebben nog 24 matchen om te reageren. Daar zit dus nog voldoende marge om nog veel goed te maken.”