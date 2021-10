LIVE: Dominant Gent mist kansen op Antwerp en slikt dan ongelukkig rood

61' Bolat zit goed in het hoekje! Antwerp komt nu steeds nadrukkelijker opzetten. Fischer kan aanleggen na een knappe teruglegger, maar Bolat ligt net op tijd in het hoekje! . tweede helft, minuut 61. Bolat zit goed in het hoekje! Antwerp komt nu steeds nadrukkelijker opzetten. Fischer kan aanleggen na een knappe teruglegger, maar Bolat ligt net op tijd in het hoekje!

60' tweede helft, minuut 60. Antwerp zoekt en vindt de overlap op rechts. Daar zet Samatta de bal voor doel, maar hij vindt daar geen ploegmaat. Bolat komt wel goed uit om die val te onderscheppen.

59' tweede helft, minuut 59. Frey trekt zich goed op gang, maar komt dan tegen twee blauwbloezen te staan. Wanneer hij de bal meegeeft met de aansluitende Benson, gaat de vlag van de lijnrechter de lucht in, tot frustratie van de Zwitser.

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Antwerp, Benson Manuel erin, Koji Miyoshi eruit wissel Koji Miyoshi Benson Manuel

54' tweede helft, minuut 54. Samoise raakt niet voorbij De Laet, maar wil zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. De vrije trap is voor Antwerp, de geel kaart uiteindelijk zelfs voor Hein Vanhaezebrouck.

52' tweede helft, minuut 52. Daar is Tissoudali nog eens! Deze keer kiest hij voor de buitenkant, waardoor ook zijn schot niet verder raakt dan het zijnet. De Antwerpse verdedigers zullen nog afzien deze wedstrijd.

51' tweede helft, minuut 51. Tissoudali dribbelt prachtig, maar schiet barslecht! Tissoudali dolt met Dessoleil en wil de bal dan in de verste hoek plaatsen, maar trapt de bal recht in de handen van Butez. Dit was dé kans voor Gent om met een man minder op voorsprong te komen!

50' tweede helft, minuut 50. Antwerp steekt even de neus aan het venster na mistasten van Hanche-Olsen. Daardoor krijgt Frey de bal tot bij Miyoshi, die zijn schot door Bolat gepakt ziet worden.

47' tweede helft, minuut 47. Wissels langs beide kanten. Beide coaches hebben tijdens de rust hard nagedacht over hoe ze met een mannetje meer of minder moeten spelen. Priske kiest voor de inbreng van Samatta en Buta in plaats van Gerkens en Bataille. Zijn collega aan de overkant brengt Tissoudali in de plek van Vadis.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op de Bosuil! Kan Antwerp met een mannetje meer de bezoekers uit Gent opzij zetten?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Antwerp, Mbwana Samatta erin, Pieter Gerkens eruit wissel Pieter Gerkens Mbwana Samatta

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij KAA Gent, Tarik Tissoudali erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Tarik Tissoudali

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Jelle Bataille eruit wissel Jelle Bataille Aurélio Buta

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. We gaan rusten zonder doelpunten. Antwerp en Gent duiken zonder doelpunten de kleedkamers zin. Gent was dominant en miste via Depoitre twee grote kansen op de 0-1. De VAR-uitsluiting van Tsjakvetadze deed de wedstrijd kantelen, al kon Antwerp nog niet overtuigen.

42' eerste helft, minuut 42. Gent blijft na de uitsluiting van Tsjakvetadze niet bij de pakken zitten, hoor. Via Vadis krijgt Gent een hoekschop, die Depoitre richting doel kopt, maar zijn inzet is duidelijk te zwak.

40' eerste helft, minuut 40. Miyoshi krijgt de bal via tussenstation Frey tot bij Nainggolan, die de sloophamer bovenhaalt, maar zijn knal via een blauw been in hoekschop ziet verdwijnen. De rode kaart heeft Antwerp naar voren gejaagd en dat zien de supporters graag gebeuren.

37' eerste helft, minuut 37. Dessoleil laat de bal in het hoekje liggen voor Depoitre, die gretig met de bal aan de haal gaat. Dessoleil legt nog even zijn hand op de schouder van de Gent-spits, die neergaat, maar geen overtreding mee krijgt.