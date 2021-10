Knokt Antwerp zich voorbij Gent naar de leidersplaats?

vooraf, 17 uur 55. Priske dropt vier nieuwe namen in de basis. Antwerp-coach Brian Priske kiest logischerwijze niet voor dezelfde elf die amper drie dagen geleden een Europese wedstrijd betwistten. Achterin maakt Buta plaats voor Bataille, die donderdag geschorst was. Verder komen ook de drie invallers van donderdag aan de aftrap: Gerkens, Miyoshi en en Frey verwijzen Benson, Samatta en Eggestein naar de bank. .

17:46

vooraf, 17 uur 46. Met gemengde gevoelens uit Europa. Antwerp en Gent kijken met verschillende gevoelens terug op hun Europese wedstrijd van zondag. Een deel van de Antwerp-supporters liet zich niet bepaald van zijn mooiste kant zien na de thuisnederlaag tegen Frankfurt. Het is dus uitkijken naar hoe ze zich vanavond zullen gedragen. Bij Gent heerst er dan weer een positief gevoel na de vlotte zege tegen Anorthosis Famagusta. In het klassement is er nog wel wat werk voor de boeg en is een zege meer dan welkom. .