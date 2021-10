LIVE: Verschaeren laat gelijkmaker liggen, Club op 0-1 door flater Van Crombrugge

Fase per fase

Fase per fase

Olsson geeft een risicopass veel te kort, waardoor Club weer kan dreigen. Bij Anderlecht lossen ze het prima op, al moet Van Crombrugge nog net een hoekschop toestaan. Wanneer die door Lang veel te laag wordt getrapt, laten de Anderlecht-fans zich nog eens horen.

Refaelov tegen Sowah, dat lijkt een oneerlijk sprintduel. Toch trekt de Israëli aan het langste eind en hij sleept er zelfs nog een hoekschop uit.

Refaelov mikt naast! Amuzu wil Sobol in de wind zetten. Daar slaagt hij niet in, maar via de voet van de Oekraïner krijgt hij de bal wel tot bij Refaelov. Die trapt meteen, maar zijn schot belandt niet tussen de palen.

Lang gaat de Anderlecht-aanhang wat jennen door uit te pakken met wat frivoliteiten, maar krijgt meteen een fluitconcert en een charge van Olsson als antwoord.

Verschaeren mist opnieuw! Refaelov dropt de bal over Nsoki, in de loop van Verchaeren. Die komt oog in oog te staan met Mignolet, maar trapt de bal net naast!

Verschaeren kan niet tegenprikken! Anderlecht heeft meteen een antwoord klaar! Verschaeren zet drie Bruggelingen in de wind met één beweging, maar trapt de bal dan recht op Mignolet! Hier zat meer in voor Anderlecht.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Mats Rits van Club Brugge. 0, 1. goal Anderlecht Club Brugge 30' 0 1

Rits neemt een paarswit cadeautje in ontvangst! Van Crombrugge tikt de bal naar Olsson, maar Rits staat klaar om de Zweed de bal af te snoepen. Iedereen had dat gezien, behalve de Anderlecht-doelman. Rits pakt de bal mee en trapt de 0-1 droog in het zijnetje.

Het eerste schot(je) is een feit. Eder Balanta kan aanleggen vanop de rand van de zestien, maar zijn schot mist alle richting.

Wat een heerlijke aanval van Anderlecht. Amuzu, Zirkzee en Verschaeren maken de bal onspeelbaar voor Club en maken er zelfs even een spektakel van. Alleen leidt het nergens toe omdat Verschaeren te lang moet wachten op versterking.

Noa Lang wordt uitgefloten wanneer hij aan de bal is en wanneer hij van de bal gezet wordt door de teruggekeerde Amuzu, maakt het gefluit plaats voor gejuich.

De Ketelaere staat tussen een pakket Anderlecht-spelers, maar heeft net voldoende ruimte om de bal in de loop van Rits te tikken. Die wordt even gehinderd en dat geeft Van Crombrugge de tijd om de bal op te rapen.

7' Refaelov speelt vandaag tegen zijn ex-club. Of tegen zijn ex, Club. eerste helft, minuut 7. Refaelov speelt vandaag tegen zijn ex-club. Of tegen zijn ex, Club.