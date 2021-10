"In Anderlecht moet men zaaien naar de zak, Club Brugge is favoriet"

Met Anderlecht-Club Brugge staan de twee meest succesvolle Belgische clubs tegenover elkaar. Voetbalanalist Wim De Coninck blikte deze ochtend op Radio 1 vooruit naar de topper. Hij ziet vooral dat de situatie bij beide clubs helemaal verschillend is.

"Club heeft jaren van goed management achter de rug. In Anderlecht is dat helemaal anders: er zijn veel schulden en men moet zaaien naar de zak. Anderlecht is opnieuw in heropbouw en van "the process" met de vele jongeren blijft niet zoveel meer over. Amuzu wordt straks in de basis verwacht, daar stopt het qua eigen jeugd."

Hoe schat De Coninck de kansen vandaag in? "Anderlecht staat maar op drie punten van Club, dat al verrassend gemorst heeft met de punten. Het is een mooie uitdaging voor Anderlecht, als ze winnen staan ze naast Club. Dan krijgen we wellicht toch een spannende competitie."

Club won eerder deze week knap in de CL van Leipzig. Zal die zegeroes invloed hebben? "Dat geeft toch vooral een boost aan zo'n Club, ookal was die wedstrijd fysiek zwaar. Maar na het gelijkspel tegen PSG werd Club een beetje overspeeld in Charleroi, ondanks de late zege toen. Vandaag zullen de Bruggelingen een heel gemotiveerde tegenstander vinden die hen minder zal onderschatten dan Leipzig. Maar Club blijft favoriet."