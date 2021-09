LIVE: Weinig kansen in sfeervolle derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk

19:16 rust, 19 uur 16. RUST. Na een intense en sfeervolle 1e helft trekken Zulte Waregem en KV Kortrijk met een brilscore de rust in. Krijgen we na de rust wel doelpunten te zien? . RUST Na een intense en sfeervolle 1e helft trekken Zulte Waregem en KV Kortrijk met een brilscore de rust in. Krijgen we na de rust wel doelpunten te zien?

44' eerste helft, minuut 44. Op slag van rust is het weer Moreno die de tent nog eens doet ontploffen. De vinnige Colombiaan snijdt vanaf links naar binnen en viseert de korte hoek. Het schot van de aanvaller gaat uiteindelijk nog redelijk ver naast het doel van Bostyn.

42' eerste helft, minuut 42. Het is nu alle hens aan dek bij Zulte Waregem. Moreno loopt slim weg van Humphreys, maar kan vervolgens geen vrijstaande medemaat vinden voor doel. Pletinckx moet wel de 4e hoekschop van de bezoekers toestaan.

40' eerste helft, minuut 40. Gueye net niet. Na een hoekschop vindt Selemanie Gueye helemaal alleen aan de tweede paal. De Senegalees heeft de bal maar binnen te koppen, maar kan net niet bij de hoge voorzet. Zulte Waregem ontsnapt.

37' eerste helft, minuut 37. Slalomende Kutesa. Kutesa vertrekt met de bal aan de middenlijn en laat dan het hele Kortrijk-middenveld achter zich na een heerlijke dribbel. Jammer genoeg voor de thuisploeg krijgt Vossen de steekpass van de Zwitser vervolgens niet onder controle.

34' eerste helft, minuut 34. Selemanie dolt even met de thuisdefensie en legt de bal dan af op de vrijstaande Fixelles. De middenvelder probeert het in een tijd, maar mikt zijn poging hoog over het doel van Bostyn.

32' eerste helft, minuut 32. Kutesa tegen Vandendriessche. Als een mes door de boter snijdt Kutesa door de Kortrijk-defensie. De Zwitser probeert het vervolgens vanop de rand van de zestien, maar ziet zijn poging tegen de arm van Vandendriessche eindigen. In de rebound is het Dompé die net niet voldoende bij de bal kan om de openingstreffer binnen te tikken.



In de rebound is het Dompé die net niet voldoende bij de bal kan om de openingstreffer binnen te tikken.

30' eerste helft, minuut 30. Er duiken ook steeds vaker slordigheden op in het spel van beide teams. Nu is het Alioui die een simpele inspeelpass zomaar over de zijlijn stuurt.

27' eerste helft, minuut 27. Zulte Waregem komt steeds beter in de partij en kampeert vaker op de helft van de bezoekers. Vooral via rechts ligt er veel ruimte, maar de voorzetten van Ciranni zijn voorlopig nog te onnauwkeurig.

24' eerste helft, minuut 24. Dompé brengt de bal voor doel vanop een vrije trap, maar Pletinckx kan net niet voldoende bij de voorzet om Ilic in verlegenheid te brengen.

24' Gele kaart voor Mathias Fixelles van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 24 Mathias Fixelles KV Kortrijk

23' eerste helft, minuut 23. Het gaat nu goed op en neer in deze fase van de wedstrijd. Selemanie loopt slim weg in de rug van Humphreys, maar probeert de lange bal van Fixelles vervolgens in een tijd richting doel te trappen. Heel moeilijk, want poging van de aanvaller gaat uiteindelijk nog hoog over.



Heel moeilijk, want poging van de aanvaller gaat uiteindelijk nog hoog over.

22' Gele kaart voor David Hubert van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 22 David Hubert Zulte Waregem

21' eerste helft, minuut 21. Vloeiende combinatie Zulte Waregem. Na een vloeiende combinatie zwiept Ciranni de bal vanop rechts voor doel. Vossen en Gano zoeken beide goed positie, maar Vandendriessche kan de voorzet in extremis nog onschadelijk maken.

19' eerste helft, minuut 19. Bostyn houdt 0 op het bord. Fixelles dropt de bal in de zestien, waar Gueye aan de 2e paal opduikt. De Senegalees probeert Bostyn te lobben met een kopbal, maar de doelman is bij de les en ranselt de 0-1 uit zijn doel.