LIVE: Onuachu mist discutabele penalty, Seraing houdt gelijke tred

42' eerste helft, minuut 42. GOAL: 42' Onuachu 1-0 Onuachu maakt zijn penaltymisser goed en brengt Genk kort voor de rust op voorsprong. De spits speelt wel weer met zijn geluk door lang te talmen, Sambu komt net te laat om de goal te voorkomen. . GOAL: 42' Onuachu 1-0 Onuachu maakt zijn penaltymisser goed en brengt Genk kort voor de rust op voorsprong. De spits speelt wel weer met zijn geluk door lang te talmen, Sambu komt net te laat om de goal te voorkomen.

39' Gele kaart voor Bryan Heynen van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 39 Bryan Heynen KRC Genk

39' eerste helft, minuut 39. Ito kan bijna alleen op doel afstormen, maar gaat neer na een heel lichte trekfout van Poaty. Lardot laat het passeren, tot verbazing en ergernis bij Genk. Hier komt Seraing toch goed weg. . Ito kan bijna alleen op doel afstormen, maar gaat neer na een heel lichte trekfout van Poaty. Lardot laat het passeren, tot verbazing en ergernis bij Genk. Hier komt Seraing toch goed weg.

38' eerste helft, minuut 38. Ito nipt voorlangs! Genk wil de gemiste penalty zo snel mogelijk vergeten. Na balverlies bij Seraing schakelt de thuisploeg snel om. De bal komt bij Ito en die besluit met een grondscherend schot nipt voorlangs. . Ito nipt voorlangs! Genk wil de gemiste penalty zo snel mogelijk vergeten. Na balverlies bij Seraing schakelt de thuisploeg snel om. De bal komt bij Ito en die besluit met een grondscherend schot nipt voorlangs.

34' eerste helft, minuut 34. Onuachu mist! Onuachu laat dé kans liggen om Genk op voorsprong te trappen. Hij mikt zijn penalty naast! . Onuachu mist! Onuachu laat dé kans liggen om Genk op voorsprong te trappen. Hij mikt zijn penalty naast!

34' Var. De VAR fluit Lardot niet terug. Genk behoudt de penalty. . eerste helft, minuut 34. Var De VAR fluit Lardot niet terug. Genk behoudt de penalty.

32' eerste helft, minuut 32. Penalty! Cissé laat zich in de zestien aftroeven door Ito, maar lijkt de bal met een correcte tackle nog weg te tikken van de doorgebroken Japanner. Lardot ziet het anders en geeft penalty. Wat doet de VAR? . Penalty! Cissé laat zich in de zestien aftroeven door Ito, maar lijkt de bal met een correcte tackle nog weg te tikken van de doorgebroken Japanner. Lardot ziet het anders en geeft penalty. Wat doet de VAR?

30' eerste helft, minuut 30. Aalvlugge Sambu. Sambu maakt het Genk knap lastig met zijn versnellingen. Ook nu is hij op rechts niet te houden, bovendien krijgt hij de bal ook nog goed voor doel. Lucumi moet een hoekschop toestaan, maar die levert niks op. . Aalvlugge Sambu Sambu maakt het Genk knap lastig met zijn versnellingen. Ook nu is hij op rechts niet te houden, bovendien krijgt hij de bal ook nog goed voor doel. Lucumi moet een hoekschop toestaan, maar die levert niks op.

27' eerste helft, minuut 27. Marius stelt Vandevoordt op de proef. Opnieuw wordt Marius alleen voor Vandevoordt gebracht, maar opnieuw loopt hij net buitenspel. De afwerking was wel best fraai, Vandevoordt had alle moeite om de bal uit zijn doel te houden. . Marius stelt Vandevoordt op de proef Opnieuw wordt Marius alleen voor Vandevoordt gebracht, maar opnieuw loopt hij net buitenspel. De afwerking was wel best fraai, Vandevoordt had alle moeite om de bal uit zijn doel te houden.

24' eerste helft, minuut 24. De technische problemen zijn opgelost, we kunnen weer voetballen. . De technische problemen zijn opgelost, we kunnen weer voetballen.

20' eerste helft, minuut 20. Technisch probleem. Scheidsrechter Jonathan Lardot legt de wedstrijd even stil, omdat er een technisch probleem is bij één van zijn assistenten. Het is wachten tot het euvel opgelost is. . Technisch probleem Scheidsrechter Jonathan Lardot legt de wedstrijd even stil, omdat er een technisch probleem is bij één van zijn assistenten. Het is wachten tot het euvel opgelost is.

18' Goal afgekeurd! De VAR komt tussenbeide en keurt de goal van Genk terecht af voor buitenspel. Het blijft 0-0, maar het doet geen afbreuk aan de knappe individuele actie van Paintsil. . eerste helft, minuut 18. Goal afgekeurd! De VAR komt tussenbeide en keurt de goal van Genk terecht af voor buitenspel. Het blijft 0-0, maar het doet geen afbreuk aan de knappe individuele actie van Paintsil.



17' eerste helft, minuut 17. Heerlijke actie van Paintsil! Genk komt iets voorbij het kwartier op voorsprong na een klasseflits van Paintsil. Hij zet zijn dribbel aan de zijlijn in, slalomt zich een weg in de zestien en neemt ook Dietsch te grazen. . Heerlijke actie van Paintsil! Genk komt iets voorbij het kwartier op voorsprong na een klasseflits van Paintsil. Hij zet zijn dribbel aan de zijlijn in, slalomt zich een weg in de zestien en neemt ook Dietsch te grazen.



15' eerste helft, minuut 15.

14' Buitenspel. Marius wordt plots door Kilota alleen voor Vandevoordt gebracht, maar besluit naast. Bovendien wordt er ook gevlagd voor toch wel duidelijk buitenspel. Wel een waarschuwing voor de thuisploeg. . eerste helft, minuut 14. Buitenspel Marius wordt plots door Kilota alleen voor Vandevoordt gebracht, maar besluit naast. Bovendien wordt er ook gevlagd voor toch wel duidelijk buitenspel. Wel een waarschuwing voor de thuisploeg.

13' eerste helft, minuut 13. Van den Brom stuurt driftig bij aan de zijlijn. Helemaal tevreden over zijn ploeg kan hij voorlopig niet zijn. Genk slaagt er amper in om in de buurt te komen van Dietsch. . Van den Brom stuurt driftig bij aan de zijlijn. Helemaal tevreden over zijn ploeg kan hij voorlopig niet zijn. Genk slaagt er amper in om in de buurt te komen van Dietsch.