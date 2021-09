Geen rotatie: Club gaat met de verwachte namen op zoek naar 9 op 9 tegen OHL

20:29 vooraf, 20 uur 29. Kan OHL moeilijke start van zich af schudden? Met 7 op 24 kan OH Leuven niet spreken van de meest geslaagde competitiestart. Het vertrek van topschutter Thomas Henry naar de Serie A laat zijn sporen na. De Leuvenaars (8) scoorden momenteel enkel meer doelpunten dan Beerschot en STVV (7). Hopeloos is de situatie zo vroeg in het seizoen uiteraard nog niet. Een stuntzege in Jan Breydel kan de Leuvenaars opnieuw katapulteren richting de buik van het klassement. . Kan OHL moeilijke start van zich af schudden? Met 7 op 24 kan OH Leuven niet spreken van de meest geslaagde competitiestart. Het vertrek van topschutter Thomas Henry naar de Serie A laat zijn sporen na. De Leuvenaars (8) scoorden momenteel enkel meer doelpunten dan Beerschot en STVV (7). Hopeloos is de situatie zo vroeg in het seizoen uiteraard nog niet. Een stuntzege in Jan Breydel kan de Leuvenaars opnieuw katapulteren richting de buik van het klassement.

20:24 vooraf, 20 uur 24.

20:19 vooraf, 20 uur 19. 9 op 9 voor Club? . Na de stevige uitschuiver in de Ghelamco Arena heeft Club Brugge zich uitstekend weten te herpakken in de competitie. Na zeges tegen KV Oostende en Charleroi staat blauw-zwart aan kop in het klassement. Daarnaast kan Club met vertrouwen toeleven naar de confrontatie met OHL. In het laatste decennium wist de landskampioen namelijk alle onderlinge duels te winnen. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd op 3-0. Van der Brempt, Vormer en Mata maakten toen de doelpunten. . 9 op 9 voor Club? Na de stevige uitschuiver in de Ghelamco Arena heeft Club Brugge zich uitstekend weten te herpakken in de competitie. Na zeges tegen KV Oostende en Charleroi staat blauw-zwart aan kop in het klassement. Daarnaast kan Club met vertrouwen toeleven naar de confrontatie met OHL. In het laatste decennium wist de landskampioen namelijk alle onderlinge duels te winnen. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd op 3-0. Van der Brempt, Vormer en Mata maakten toen de doelpunten.

20:11 vooraf, 20 uur 11. We zullen met een positieve ingesteldheid proberen om een goed resultaat te boeken op Jan Breydel. Het is zeker niet de bedoeling dat we onze stijl zullen verloochenen. . OHL-coach Marc Brys. We zullen met een positieve ingesteldheid proberen om een goed resultaat te boeken op Jan Breydel. Het is zeker niet de bedoeling dat we onze stijl zullen verloochenen. OHL-coach Marc Brys

20:08 vooraf, 20 uur 08. Geen Rezaei bij OHL. Bij OH Leuven zijn er na de nederlaag op het veld van KV Mechelen meer wijzigingen. Centrale verdediger Soufiane Chakla kreeg rood en is geschorst, de ervaren Sébastien Dewaest vervangt hem. Voorin is er het debuut voor de boomlange Oekraïener Mykola Koecharevytsj. Hij komt in de plaats van Kaveh Rezaei die tegen zijn ex-ploeg ook niet op de bank zit. . Geen Rezaei bij OHL Bij OH Leuven zijn er na de nederlaag op het veld van KV Mechelen meer wijzigingen. Centrale verdediger Soufiane Chakla kreeg rood en is geschorst, de ervaren Sébastien Dewaest vervangt hem. Voorin is er het debuut voor de boomlange Oekraïener Mykola Koecharevytsj. Hij komt in de plaats van Kaveh Rezaei die tegen zijn ex-ploeg ook niet op de bank zit.

20:06 vooraf, 20 uur 06.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Het is een uitdaging om elke wedstrijd als belangrijk aan te vatten en telkens scherp te zijn. Dat moet ook als je kampioen wil worden. Ik heb een goed gevoel vanavond. Ik weet dat Brys graag aan mandekking doet, vandaar mijn keuze voor deze 11 spelers. . Club Brugge-coach Philippe Clement. Het is een uitdaging om elke wedstrijd als belangrijk aan te vatten en telkens scherp te zijn. Dat moet ook als je kampioen wil worden. Ik heb een goed gevoel vanavond. Ik weet dat Brys graag aan mandekking doet, vandaar mijn keuze voor deze 11 spelers. Club Brugge-coach Philippe Clement

20:00 vooraf, 20 uur . Verwachte elf bij Club. Club Brugge-coach Philippe Clement kiest er met de naderende Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig niet voor om te roteren. Enkel de geblesseerde aanvoerder Ruud Vormer is er niet bij. Nsoki, Lang en Balanta keren in vergelijking met de gewonnen uitwedstrijd in Charleroi terug in de basis. Mechele, Maouassa en Wesley starten op de bank. . Verwachte elf bij Club Club Brugge-coach Philippe Clement kiest er met de naderende Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig niet voor om te roteren. Enkel de geblesseerde aanvoerder Ruud Vormer is er niet bij. Nsoki, Lang en Balanta keren in vergelijking met de gewonnen uitwedstrijd in Charleroi terug in de basis. Mechele, Maouassa en Wesley starten op de bank.

19:51 vooraf, 19 uur 51.

18:00 vooraf, 18 uur .

24-09-2021 24-09-2021.

15:01 vooraf, 15 uur 01. Sowah tegen ex-ploeg? Kamal Sowah kan vrijdag zijn ex-ploeg in de ogen kijken. "Hij voelt zich al heel goed thuis in Brugge", zegt Clement. "Hij heeft zich fysiek snel aangepast en zijn kwaliteiten passen ook bij ons spel. Maar we moeten nog wat zaken verbeteren, zoals zijn scorend vermogen." . Sowah tegen ex-ploeg? Kamal Sowah kan vrijdag zijn ex-ploeg in de ogen kijken. "Hij voelt zich al heel goed thuis in Brugge", zegt Clement. "Hij heeft zich fysiek snel aangepast en zijn kwaliteiten passen ook bij ons spel. Maar we moeten nog wat zaken verbeteren, zoals zijn scorend vermogen."

15:00 vooraf, 15 uur . Ik ben niet bezig met de stand. Het was een hobbelige start met goede en minder goede momenten, maar we hebben er lessen uit getrokken. . Philippe Clement. Ik ben niet bezig met de stand. Het was een hobbelige start met goede en minder goede momenten, maar we hebben er lessen uit getrokken. Philippe Clement

14:59 vooraf, 14 uur 59. Geen Vormer tegen OHL. Ruud Vormer was zwaar ontgoocheld omdat hij geen speelminuten kreeg tegen PSG. Nadien bleef hij aan de zijlijn door een blessure aan zijn achillespees. "Ondertussen gaat het al een stuk beter", zegt coach Philippe Clement. "Hij zei dat het lang geleden was dat hij zo goed uit bed kon stappen." "Maar we gaan geen risico's nemen. De bedoeling is dat het probleem opgelost raakt. De wedstrijd tegen OHL zal hij missen en ook het duel tegen RB Leipzig wordt kort dag. Maar ik wil op niets vooruitlopen." . Geen Vormer tegen OHL Ruud Vormer was zwaar ontgoocheld omdat hij geen speelminuten kreeg tegen PSG. Nadien bleef hij aan de zijlijn door een blessure aan zijn achillespees. "Ondertussen gaat het al een stuk beter", zegt coach Philippe Clement. "Hij zei dat het lang geleden was dat hij zo goed uit bed kon stappen."



"Maar we gaan geen risico's nemen. De bedoeling is dat het probleem opgelost raakt. De wedstrijd tegen OHL zal hij missen en ook het duel tegen RB Leipzig wordt kort dag. Maar ik wil op niets vooruitlopen."

14:56 vooraf, 14 uur 56.

14:56 - Vooraf Vooraf, 14 uur 56

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Kamal Sowah, Mats Rits, Hans Vanaken, Éder Balanta, Noa Lang, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Kamal Sowah, Mats Rits, Hans Vanaken, Éder Balanta, Noa Lang, Charles De Ketelaere

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Musa Tamari, Kristiyan Malinov, Alexis De Sart, Casper de Norre, Xavier Mercier, Mykola Kukharevych, Mathieu Maertens Opstelling OH Leuven Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Musa Tamari, Kristiyan Malinov, Alexis De Sart, Casper de Norre, Xavier Mercier, Mykola Kukharevych, Mathieu Maertens