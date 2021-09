Clement neemt geen risico met Vormer tegen OHL: "Ook Leipzig wordt kort dag"

Kamal Sowah kan vrijdag zijn ex-ploeg in de ogen kijken. "Hij voelt zich al heel goed thuis in Brugge", zegt Clement. "Hij heeft zich fysiek snel aangepast en zijn kwaliteiten passen ook bij ons spel. Maar we moeten nog wat zaken verbeteren, zoals zijn scorend vermogen."

vooraf, 15 uur 01. Sowah tegen ex-ploeg? Kamal Sowah kan vrijdag zijn ex-ploeg in de ogen kijken. "Hij voelt zich al heel goed thuis in Brugge", zegt Clement. "Hij heeft zich fysiek snel aangepast en zijn kwaliteiten passen ook bij ons spel. Maar we moeten nog wat zaken verbeteren, zoals zijn scorend vermogen." .

Ik ben niet bezig met de stand. Het was een hobbelige start met goede en minder goede momenten, maar we hebben er lessen uit getrokken.

vooraf, 15 uur . Ik ben niet bezig met de stand. Het was een hobbelige start met goede en minder goede momenten, maar we hebben er lessen uit getrokken. . Philippe Clement.

14:59

vooraf, 14 uur 59. Geen Vormer tegen OHL. Ruud Vormer was zwaar ontgoocheld omdat hij geen speelminuten kreeg tegen PSG. Nadien bleef hij aan de zijlijn door een blessure aan zijn achillespees. "Ondertussen gaat het al een stuk beter", zegt coach Philippe Clement. "Hij zei dat het lang geleden was dat hij zo goed uit bed kon stappen." "Maar we gaan geen risico's nemen. De bedoeling is dat het probleem opgelost raakt. De wedstrijd tegen OHL zal hij missen en ook het duel tegen RB Leipzig wordt kort dag. Maar ik wil op niets vooruitlopen." .