LIVE: KV Mechelen neemt wedstrijd in handen na openingstreffer Storm

rust, 21 uur 45. RUST. Na een aangename 1e helft trekt KV Mechelen met een 0-1-voorsprong de rust in. Charleroi begon het best aan de partij, maar uiteindelijk waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen via Nikola Storm. .

eerste helft, minuut 29. Zaroury laat Bijker als een trainingskegeltje achter en probeert dan een ploegmaat te vinden in de zestien. De voorzet van de jonge Belg is echter te onnauwkeurig om een vervolg te breien aan zijn knappe actie. .

eerste helft, minuut 25. Charleroi moet even bekomen van de achterstand en probeert de bal in de ploeg te houden. Rechten de Carolo's de rug na de tegentreffer? .

eerste helft, minuut 19. Na de intense openingsfase is het tempo even gezakt in deze partij. KV Mechelen probeert de bal iets langer in de ploeg te houden en herstelt gestaag het evenwicht op Mambourg. .