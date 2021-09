Charleroi botst in eigen huis nu ook op KV Mechelen

Charleroi - KV Mechelen in een notendop:

Storm brengt Mechelen op voorsprong na defensief geblunder

Vanaf het eerste fluitsignaal greep Charleroi de bezoekers bij de keel. Na een ingestudeerd nummertje dwarrelde een voorzet van Ilaimaharitra bijna al meteen binnen, maar Coucke kon zich nog net strekken om een vroege openingstreffer te voorkomen.





De thuisploeg stapelde ondertussen de hoekschoppen op in de openingsfase, maar toch was het Mechelen die via een snelle omschakeling ook een eerste keer kon dreigen. Storm sneed vanop links naar binnen, maar mikte zijn poging iets te centraal.



Het hoge tempo uit de beginfase verdween en de bezoekers kwamen steeds beter in de partij. Niet veel later stond het dan ook plots 0-1 toen Storm na zwak verdedigen alleen op Koffi afstormde en de openingstreffer simpel binnenschoof.



De thuisploeg was van slag door de tegentreffer en moest het balbezit aan Mechelen laten. Toch hadden ook de bezoekers moeite om zuivere doelkansen bij elkaar te voetballen, waardoor de manschappen van Vrancken uiteindelijk met een krappe bonus de kleedkamer introkken.