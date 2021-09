Nieuwe Beerschot-coach Torrente voert meteen 4 wissels door tegen Eupen

Fase per fase

Eupen is bijna een garantie op goals, enkel in de thuiswedstrijd tegen Antwerp kon het niet scoren. Na 8 speeldagen staat de teller op 15 doelpunten, waarvan er maar liefst 11 buitenshuis gemaakt werden.

Eupen is buitenshuis ongeslagen. Eupen herpakte zich vorige week na een 0 op 6 op eigen veld met een uitzege bij Cercle. Eupen bouwt zo voort aan zijn sterke uitreputatie dit seizoen. Na 4 uitwedstrijden staat de club te blinken met een straffe 10 op 12, enkel op bezoek bij Club Brugge moest het vrede nemen met een punt. Eupen is daarmee voorlopig de beste uitploeg in 1A.

Nog niet gescoord op eigen veld. De statistieken zijn dramatisch voor Beerschot na 8 speeldagen. Enkel op de 2e speeldag kon het op bezoek bij Gent een punt sprokkelen. De rode lantaarn hield nog geen enkele keer de nul en zit al aan 19 tegengoals, geen enkele club doet slechter. Opvallend, Beerschot kon in 4 thuiswedstrijden nog geen enkele keer scoren. De 7 goals die het al maakte, vielen allemaal buitenshuis.



Treedt Torrente in de voetsporen van Losada? Javier Torrente werd afgelopen woensdag voorgesteld als de nieuwe coach van Beerschot. Voor de 52-jarige Argentijn is het zijn eerste opdracht als hoofdcoach in Europa. Hij was wel jarenlang de rechterhand van Marcelo Bielsa, onder meer bij Argentinië, Espanyol en Marseille. Met Torrente kiezen ze bij Beerschot opnieuw voor een Argentijnse coach, nog geen jaar na het vertrek van succescoach Hernan Losada.

Geen schokeffect. Het ontslag van Peter Maes na 7 speeldagen zorgde niet voor een schokeffect bij Beerschot. Vorig weekend ging het ook onder interimcoach Marc Noë onderuit. Op bezoek bij KV Oostende leed Beerschot een 3-1-nederlaag.

Torrente wisselt vier spelers. Javier Torrente drukt meteen zijn stempel bij Beerschot. De nieuwe trainer voert ruim 4 wijzigingen door in de basiself. Frans, Suzuki, Bourdin en Konstantopoulos moeten plaats ruimen voor Van den Bergh, Caicedo, Shankland en De Smet.

N'Dri in de basis bij Eupen. Slechts één wijziging bij Eupen in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge. Lambert verhuist naar de bank en wordt in de basis vervangen door N'Dri.

Beerschot sprokkelde in 8 wedstrijden slechts 1 punt, dat terwijl Eupen verrassend bovenaan meedraait. De club uit de Oostkantons staat voorlopig op een gedeelde 3e plaats.

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Mohamed Reda Halaimia, Stipe Radic, Jan van den Bergh, Thibault de Smet, Tom Pietermaat, Moisés Caicedo, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Issa Soumaré, Lawrence Shankland

Opstelling KAS Eupen. Robin Himmelmann, Andreas Beck, Jonathan Heris, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Stef Peeters, Jens Cools, Edo Kayembe, Konan N'Dri, Smail Prevljak, Isaac Nuhu