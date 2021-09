Sorinola schiet Union naar volle buit tegen tienkoppig Zulte Waregem

Union - Zulte Waregem in een notendop:

De stevige uitreputatie van Zulte Waregem kreeg vanavond een deukje. Na een straffe 7 op 9 buitenshuis liep het op het veld van Union tegen zijn eerste uitnederlaag van het seizoen aan. Thuis kon Zulte Waregem in 4 wedstrijden nog maar 1 punt sprokkelen.

Zulte Waregem overleeft ondanks vroege rode kaart

Van 2-0 naar 2-4, Zulte Waregem had wat recht te zetten na de pijnlijke nederlaag tegen Cercle Brugge. Maar na nog geen 9 minuten volgde al een stevige domper op het veld van Union. Sissako vloog veel te wild naar Lynen en mocht meteen afdruipen.

Union rook zijn kans en duwde de bezoekers in het defensief. Na ruim een kwartier kreeg Undav op een lage voorzet van Vanzeir dé kans om de score te openen, maar het werd een pijnlijke misser voor de Duitse spits.

Enkele minuten later kreeg Undav een nieuwe kans, op aangeven van Lapoussin. Ook nu had hij geen meeval, zijn afgeweken schot strandde op de paal. De aanvalsgolven van Union bleven komen, een verre knal van Nielsen suisde rakelings over.

Zulte Waregem overleefde en kon rond het halfuur zelfs even gevaarlijk tegenprikken. Ciranni vond het hoofd van Gano en die kopte van dichtbij nipt naast. Kort voor de rust kwam Srarfi nog dichter bij de 0-1, maar hij trof de lat. Net voordien waren de bezoekers nog ontsnapt aan de 1-0 dankzij een schitterende redding van Bostyn op een afgeweken schot van Lapoussin.