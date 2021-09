LIVE: Standard krijgt vroeg rood, Refaelov zet Anderlecht op rozen

Fase per fase

Fase per fase

64' Bodart houdt Kouamé van de 0-2! Na een knappe versnelling van Amuzu kan Kouamé de al aannemen, even veinzen en trappen, maar Bodart staat pal en brengt redding voor Standard! . tweede helft, minuut 64. Bodart houdt Kouamé van de 0-2! Na een knappe versnelling van Amuzu kan Kouamé de al aannemen, even veinzen en trappen, maar Bodart staat pal en brengt redding voor Standard!

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Lior Refaelov eruit wissel Lior Refaelov Francis Amuzu

61' tweede helft, minuut 61. Kompany kiest voor snelheid. Lior Refaelov, maker van de 0-1, maakt plaats voor Francis Amuzu. Die kan al wat beter gebruik maken van de ruimte in de rug van de Standard-defensie. . Kompany kiest voor snelheid Lior Refaelov, maker van de 0-1, maakt plaats voor Francis Amuzu. Die kan al wat beter gebruik maken van de ruimte in de rug van de Standard-defensie.

58' Laforge roept de aanvoerders bij zich. Laforge roept beide aanvoerders even bij zich net nadat hij een aansteker van het veld heeft opgeraapt. De wedstrijd moet sportief blijven, zowel op als naast het veld. . tweede helft, minuut 58. Laforge roept de aanvoerders bij zich Laforge roept beide aanvoerders even bij zich net nadat hij een aansteker van het veld heeft opgeraapt. De wedstrijd moet sportief blijven, zowel op als naast het veld.

57' tweede helft, minuut 57. Standard gaat met de bal aan de haal na een mindere hoekschop van Anderlecht. Dat is het signaal om massaal naar voren te stormen. Via Muleka en Klauss komt de bal tot bij Raskin, maar die wordt van de bal gezet nog voor hij kan aanleggen. . Standard gaat met de bal aan de haal na een mindere hoekschop van Anderlecht. Dat is het signaal om massaal naar voren te stormen. Via Muleka en Klauss komt de bal tot bij Raskin, maar die wordt van de bal gezet nog voor hij kan aanleggen.

54' Bodart geveld. Murillo zwiept de bal voor doel, waar Gavory de voorzet er netjes uithaalt. In zijn rug kwamen Bodart en Kouamé onzacht met elkaar in aanraking en daar moet vooral de Standard-doelman even van bekomen. . tweede helft, minuut 54. Bodart geveld Murillo zwiept de bal voor doel, waar Gavory de voorzet er netjes uithaalt. In zijn rug kwamen Bodart en Kouamé onzacht met elkaar in aanraking en daar moet vooral de Standard-doelman even van bekomen.

52' tweede helft, minuut 52. Refaelov scoort, maar de bal was achter. Mychailytsjenko haalt de achterlijn en tikt de bal ook prima terug tot bij Refaelov die zijn tweede van de avond binnen trapt! Alleen was de bal vlak voor de assist over de achterlijn gegaan, waardoor het feestje niet kan doorgaan. . Refaelov scoort, maar de bal was achter Mychailytsjenko haalt de achterlijn en tikt de bal ook prima terug tot bij Refaelov die zijn tweede van de avond binnen trapt! Alleen was de bal vlak voor de assist over de achterlijn gegaan, waardoor het feestje niet kan doorgaan.

50' tweede helft, minuut 50. Klauss trapt over. Klauss kan nog eens aanleggen na mistasten in de Anderlecht-defensie. Veel tijd heeft de Braziliaan niet, dus trapt hij overhaast over het doel van Van Crombrugge. . Klauss trapt over Klauss kan nog eens aanleggen na mistasten in de Anderlecht-defensie. Veel tijd heeft de Braziliaan niet, dus trapt hij overhaast over het doel van Van Crombrugge.

49' tweede helft, minuut 49. Bij Anderlecht nemen ze de foute keuzes. Ait El Hadj vertikte het hiernet om de bal de ruimte in te passen en ook nu kiest Refaelov voor de verkeerde optie wanneer hij Verschaeren moet bedienen. . Bij Anderlecht nemen ze de foute keuzes. Ait El Hadj vertikte het hiernet om de bal de ruimte in te passen en ook nu kiest Refaelov voor de verkeerde optie wanneer hij Verschaeren moet bedienen.

47' tweede helft, minuut 47. Klauss duikt op aan de eerste paal! En al snel gaan alle alarmen af bij Anderlecht! Siquet knalt de bal staalhard voor doel, waar Klauss aan de eerste paal opduikt, maar de bal niet tussen de palen krijgt. . Klauss duikt op aan de eerste paal! En al snel gaan alle alarmen af bij Anderlecht! Siquet knalt de bal staalhard voor doel, waar Klauss aan de eerste paal opduikt, maar de bal niet tussen de palen krijgt.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op Sclessin! Heeft Standard tijdens de rust een plannetje bedacht om Anderlecht te verschalken of walsen de troepen van Kompany over de thuisploeg? . We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op Sclessin! Heeft Standard tijdens de rust een plannetje bedacht om Anderlecht te verschalken of walsen de troepen van Kompany over de thuisploeg?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:22 rust, 19 uur 22. Anderlecht gaat rusten met een 0-1 voorsprong na een doelpunt van Refaelov. Standard moest al vroeg met z'n tienen verder.

19:18 rust, 19 uur 18. Vervanging bij Anderlecht, Bogdan Mykhaylichenko erin, Sergio Gómez eruit wissel Sergio Gómez Bogdan Mykhaylichenko

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. De clasico tussen Standard en Anderlecht begon veelbelovend met een snelle rode kaart voor Al-Dakhil en een doelpunt van Refaelov. Helaas bleef het daarbij in een verder matige eerste helft. . Rusten geblazen De clasico tussen Standard en Anderlecht begon veelbelovend met een snelle rode kaart voor Al-Dakhil en een doelpunt van Refaelov. Helaas bleef het daarbij in een verder matige eerste helft.

43' eerste helft, minuut 43. Na een hoekschop voor Anderlecht komt de bal uit de kluts bij Olsson terecht. Die wil de bal vanop een meter of 25 naar doel knallen, maar zijn schot gaat uiteindelijk een eindje over. . Na een hoekschop voor Anderlecht komt de bal uit de kluts bij Olsson terecht. Die wil de bal vanop een meter of 25 naar doel knallen, maar zijn schot gaat uiteindelijk een eindje over.

39' eerste helft, minuut 39. Muleka trapt over de bal! Standard prikt nog eens tegen en dat doet het goed! Klauss snelt zich richting zestien meter. Van daar gaat het goed naar Muleka, die wild over de bal maait. . Muleka trapt over de bal! Standard prikt nog eens tegen en dat doet het goed! Klauss snelt zich richting zestien meter. Van daar gaat het goed naar Muleka, die wild over de bal maait.

37' Gele kaart voor João Klauss van Standard tijdens eerste helft, minuut 37 João Klauss Standard