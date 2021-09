LIVE: Oostende duwt geplaagd Beerschot dieper in de put

Beerschot lijkt op weg naar 1 op 24. In Oostende stond het na enkele minuten al twee goals in het krijt. Een klap die de bezoekers in de eerste helft niet meer te boven kwamen.

eerste helft, minuut 49. Rust. Beerschot lijkt op weg naar 1 op 24. In Oostende stond het na enkele minuten al twee goals in het krijt. Een klap die de bezoekers in de eerste helft niet meer te boven kwamen. .

eerste helft, minuut 36. Suzuki holt achter een verre bal aan, maar heeft amper steun. Enkel Soumaré is mee, en dan is het erg lang wachten op aansluiting. .

eerste helft, minuut 34. Sterke Coulibaly. Coulibaly is stevig genoeg om drie opzittende spelers van Oostende af te schudden. Hij heeft echter niet genoeg kracht over om zijn schot voorbij Hubert te sturen. .

eerste helft, minuut 18. Het is voorlopig geen wedstrijd van hoge kwaliteit. Beerschot wil wel iets forceren, maar Holzhauser is eigenlijk de enige die daartoe in staat is. Oostende lijkt ondertussen tevreden met de dubbele voorsprong en doet niet al te veel. .