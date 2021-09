LIVE: Dodelijk efficiënt Mechelen geeft Leuven nog een steekje op vlak van rust

78' tweede helft, minuut 78. Sory ... no sorry. Daar is Leuven dan toch nog een keer. Invaller Sory Kaba heeft er zin in en probeert het een eerste keer met een knal uit de tweede lijn. Coucke moet zijn handschoenen nog eens vuilmaken, maar veel problemen met het afstandsschot heeft hij niet. . Sory ... no sorry Daar is Leuven dan toch nog een keer. Invaller Sory Kaba heeft er zin in en probeert het een eerste keer met een knal uit de tweede lijn. Coucke moet zijn handschoenen nog eens vuilmaken, maar veel problemen met het afstandsschot heeft hij niet.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij OH Leuven, Levan Shengelia erin, Casper de Norre eruit wissel Casper de Norre Levan Shengelia

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KV Mechelen, Gustav Engvall erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm Gustav Engvall

71' tweede helft, minuut 71. Het blijft zoeken voor OH Leuven. Door de steriele druk van KV Mechelen komt de laatste bal er niet uit voor de Leuvenaren. In de tegenaanval blijft het ook steeds opletten van het brommertje van Storm. . Het blijft zoeken voor OH Leuven. Door de steriele druk van KV Mechelen komt de laatste bal er niet uit voor de Leuvenaren. In de tegenaanval blijft het ook steeds opletten van het brommertje van Storm.

67' tweede helft, minuut 67. Van Damme in de kindertuin. Joachim Van Damme waant zich even in de kleuterklas. De scheidsrechter fluit na een stevig duel van de beer van Mechelen, maar hij probeert zijn tegenstander alsnog te poorten. Het mislukt, maar hij steekt toch nog even zijn tong uit. . Van Damme in de kindertuin Joachim Van Damme waant zich even in de kleuterklas. De scheidsrechter fluit na een stevig duel van de beer van Mechelen, maar hij probeert zijn tegenstander alsnog te poorten. Het mislukt, maar hij steekt toch nog even zijn tong uit.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Kerim Mrabti eruit wissel Kerim Mrabti Onur Kaya

64' tweede helft, minuut 64.

60' tweede helft, minuut 60. Wanhoopsschot Mercier. Schrijvers en Kaba dienen de Leuvenaren een nieuwe kwaliteitsinjectie toe. Dat brengt Mercier op ideeën. De draaischijf van Leuven probeert het van ver. Te ver. Enkel de supporters hoog in de tribune worden genoodzaakt om een parade te verrichten. . Wanhoopsschot Mercier Schrijvers en Kaba dienen de Leuvenaren een nieuwe kwaliteitsinjectie toe. Dat brengt Mercier op ideeën. De draaischijf van Leuven probeert het van ver. Te ver. Enkel de supporters hoog in de tribune worden genoodzaakt om een parade te verrichten.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij OH Leuven, Siebe Schrijvers erin, Kaveh Rezaei eruit wissel Kaveh Rezaei Siebe Schrijvers

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij OH Leuven, Sory Kaba erin, Alexis De Sart eruit wissel Alexis De Sart Sory Kaba

56' tweede helft, minuut 56. Het tempo op het veld zakt zienderogen. Vooral KV Mechelen probeert de partij en hun tegenstander in slaap te wiegen, maar Leuven lijkt voorlopig toch nog niet mee te willen doen aan het slaapgewandel. Tijd voor vers bloed? . Het tempo op het veld zakt zienderogen. Vooral KV Mechelen probeert de partij en hun tegenstander in slaap te wiegen, maar Leuven lijkt voorlopig toch nog niet mee te willen doen aan het slaapgewandel. Tijd voor vers bloed?

53' tweede helft, minuut 53. KV Mechelen kruipt terug. KV Mechelen laat het leer aan Leuven, maar niet zonder gevaar? De bal gaat vaak van links naar rechts, maar opeens kunnen de withemden Rezaei voor Coucke zetten. De spits probeert hem in het hoekje te duwen, maar de grote teen van de doelman ligt in de weg. . KV Mechelen kruipt terug KV Mechelen laat het leer aan Leuven, maar niet zonder gevaar? De bal gaat vaak van links naar rechts, maar opeens kunnen de withemden Rezaei voor Coucke zetten. De spits probeert hem in het hoekje te duwen, maar de grote teen van de doelman ligt in de weg.

51' Gele kaart voor Hugo Cuypers van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 51 Hugo Cuypers KV Mechelen

47' tweede helft, minuut 47. Opgepast voor duo Storm/Schoofs. Storm en Schoofs nemen de draad op waar ze die hadden laten liggen in de eerste helft. Het duo zoekt en vindt elkaar in de aanval. Zo probeert Storm al meteen een eerste keer naar het doel te mikken, maar de bal vindt enkel een Leuvens been op zijn weg. . Opgepast voor duo Storm/Schoofs Storm en Schoofs nemen de draad op waar ze die hadden laten liggen in de eerste helft. Het duo zoekt en vindt elkaar in de aanval. Zo probeert Storm al meteen een eerste keer naar het doel te mikken, maar de bal vindt enkel een Leuvens been op zijn weg.

46' tweede helft, minuut 46. Start! OH Leuven kwam heel snel weer uit de tunnel en brengt het spel nu weer op gang. Kan het na het gedonder in de kleedkamer meteen het mooie weer op het veld maken? . Start! OH Leuven kwam heel snel weer uit de tunnel en brengt het spel nu weer op gang. Kan het na het gedonder in de kleedkamer meteen het mooie weer op het veld maken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:20 rust, 19 uur 20. Rust: 2-0. Een dodelijk efficiënt KV Mechelen is op weg om een mooie stap voorwaarts te zetten. In een amusante eerste helft toonden beide ploegen dat ze absoluut uit de kelder van het klassement willen kruipen, maar het "rendement" van Mechelen lag veel hoger dan dat van de withemden. . Rust: 2-0 Een dodelijk efficiënt KV Mechelen is op weg om een mooie stap voorwaarts te zetten. In een amusante eerste helft toonden beide ploegen dat ze absoluut uit de kelder van het klassement willen kruipen, maar het "rendement" van Mechelen lag veel hoger dan dat van de withemden.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46.