KV Mechelen maakt sprongetje in de stand na welgekomen zege tegen OHL

Het hyperefficiënt Mechelen bedankte De Sart en co en stond klaar met het deksel op de neus. Het was Mrabti die mooi diep gestuurd werd door verdediger Bateau. De Zweedse aanvaller plukte de bal uit de lucht en verschalkte de (te) ver uitgekomen Romo: 2-0.

OH Leuven gaf zich niet gewonnen en nam over. Hun enthousiasme leverde een karrevracht kansen op, maar het torinstinct bij de voorlijn van Leuven blijft vermist. Zo trapte De Sart - op anderhalve meter van het doel - naast de bal.

Marc Brys, De trainer van Leuven, had het deze week constant over "rendement", maar het was zijn ploeg dat in een amusante eerste helft op een dodelijk efficiënt Mechelen botste. Na acht minuten zette Nikola Storm - met een knappe actie - de eerste grote kans al meteen om in een doelpunt.

Zowel KV Mechelen als OH Leuven heeft geen vliegende start genomen in de Jupiler Pro League. De respectievelijk voorlaatste en derdelaatste in de stand kregen vandaag in een onderling duel een uitgelezen kans om uit de kelder van het klassement te kruipen.

Een wedstrijd met twee gezichten

De tweede helft had een minder fraai kijkstuk in pacht. Voor de rust voetbalde OHL nog matig, maar creëerde het wel een heleboel kansen. Na de pauze was hun spel beter, maar bleven de mogelijkheden grotendeels uit.

KV Mechelen smoorde met steriele druk de laatste bal van Mercier en co steeds in de kiem. De frustraties op het einde liepen dan ook hoog op. De potjes kookten over en Chakla werd nog rood toebedeeld na een drieste tackle op Bijker.



KV Mechelen zet zo een belangrijke stap voorwaarts in het klassement én het komt - na de blammage tegen Anderlecht (7-2) - opnieuw in een goed blaadje bij het thuispubliek. OH Leuven daarentegen blijft achter met een nieuwe dreun. Het is al de 10e uitwedstrijd op rij zonder succes voor de withemden.