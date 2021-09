Kortrijk dient AA Gent nieuwe dreun toe dankzij efficiëntie vanop elfmeter

Gele kaart voor Julien De Sart van KAA Gent tijdens Julien De Sart KAA Gent

90+9' tweede helft, minuut 99. Einde. AA Gent gaat na de thuisnederlaag tegen Charleroi ook op het veld van Kortrijk onderuit. Een vroege penaltygoal van Selemani volstond voor de thuisploeg. Bezoes miste kort na de rust een strafschop en een treffer van Tissoudali werd afgekeurd voor buitenspel. . Einde AA Gent gaat na de thuisnederlaag tegen Charleroi ook op het veld van Kortrijk onderuit. Een vroege penaltygoal van Selemani volstond voor de thuisploeg. Bezoes miste kort na de rust een strafschop en een treffer van Tissoudali werd afgekeurd voor buitenspel.

90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Het is een beetje pompen of verzuipen voor Kortrijk. Gent versiert nog maar eens een hoekschop, maar tot een kans leidt die niet. Het lijkt nu over & out voor de bezoekers. . Het is een beetje pompen of verzuipen voor Kortrijk. Gent versiert nog maar eens een hoekschop, maar tot een kans leidt die niet. Het lijkt nu over & out voor de bezoekers.

90+3' tweede helft, minuut 93. Lemajic kopt over! Malede schudt nog eens een goede voorzet uit zijn sloffen. Lemajic torent boven iedereen uit, maar kopt over doel. Dit was toch nog eens een goede kans voor de bezoekers. . Lemajic kopt over! Malede schudt nog eens een goede voorzet uit zijn sloffen. Lemajic torent boven iedereen uit, maar kopt over doel. Dit was toch nog eens een goede kans voor de bezoekers.

90+1' tweede helft, minuut 91. 7 minuten extra. Er komen maar liefst 7 minuten bij! Genoeg voor Gent om alsnog te scoren? . 7 minuten extra Er komen maar liefst 7 minuten bij! Genoeg voor Gent om alsnog te scoren?

88' tweede helft, minuut 88. Geel voor Bolat. Mbayo blijft liggen na een botsing met Ngadeu. Dat is niet naar de zin van Bolat. De doelman wil de invaller recht trekken en dat komt hem op een gele kaart te staan. . Geel voor Bolat Mbayo blijft liggen na een botsing met Ngadeu. Dat is niet naar de zin van Bolat. De doelman wil de invaller recht trekken en dat komt hem op een gele kaart te staan.

86' Ilic pareert schot van Tsjakvetadze. Gent is extra geprikkeld na de afgekeurde goal. Tsjakvetadze haalt van net buiten de zestien uit, maar Ilic schudt nog maar eens een fraaie redding uit zijn mouwen. . tweede helft, minuut 86. Ilic pareert schot van Tsjakvetadze Gent is extra geprikkeld na de afgekeurde goal. Tsjakvetadze haalt van net buiten de zestien uit, maar Ilic schudt nog maar eens een fraaie redding uit zijn mouwen.

83' Geen 1-1! Dan toch geen gelijkmaker voor Gent! Op aangeven van de VAR wordt de treffer van Tissoudali afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van de Nederlander. . tweede helft, minuut 83. Geen 1-1! Dan toch geen gelijkmaker voor Gent! Op aangeven van de VAR wordt de treffer van Tissoudali afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van de Nederlander.

81' tweede helft, minuut 81. Tissoudali brengt Gent langszij! Gent komt in de slotfase langszij! Ilic kan een kopbal van Lemajic nog pareren, maar tegen de herneming van Tissoudali heeft de doelman geen verhaal. Al moet de VAR de fase wel nog eens herbekijken. . Tissoudali brengt Gent langszij! Gent komt in de slotfase langszij! Ilic kan een kopbal van Lemajic nog pareren, maar tegen de herneming van Tissoudali heeft de doelman geen verhaal. Al moet de VAR de fase wel nog eens herbekijken.



80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KAA Gent, Sven Kums erin, Elisha Owusu eruit wissel Elisha Owusu Sven Kums

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KV Kortrijk, Michiel Jonckheere erin, Lucas Rougeaux eruit wissel Lucas Rougeaux Michiel Jonckheere

80' tweede helft, minuut 80. Bij Gent vestigen ze hun hoop op Kums. Hij lost Owusu af. Jonckheere komt bij Kortrijk dan weer de moegestreden Rougeaux vervangen. . Bij Gent vestigen ze hun hoop op Kums. Hij lost Owusu af. Jonckheere komt bij Kortrijk dan weer de moegestreden Rougeaux vervangen.

76' tweede helft, minuut 76. 3 op een rij voor Kortrijk? Rougeaux moet even bekomen na een botsing met Mboyo. De tijd tikt intussen voort in het voordeel van de thuisploeg. Kortrijk is op weg naar een derde opeenvolgende overwinning tegen Gent. Of zorgt de slotfase nog voor een kentering? . 3 op een rij voor Kortrijk? Rougeaux moet even bekomen na een botsing met Mboyo. De tijd tikt intussen voort in het voordeel van de thuisploeg. Kortrijk is op weg naar een derde opeenvolgende overwinning tegen Gent. Of zorgt de slotfase nog voor een kentering?

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KV Kortrijk, Victor Torp erin, Mathias Fixelles eruit wissel Mathias Fixelles Victor Torp