Onklopbare Mignolet en efficiënte De Ketelaere schenken Club late driepunter

Charleroi heeft zichzelf niet kunnen belonen voor een geweldige wedstrijd tegen Club Brugge. De kampioen kon rekenen op een onklopbare Mignolet en sloeg langs De Ketelaere toe in de extra tijd.

tweede helft, minuut 97. Afgelopen. Charleroi heeft zichzelf niet kunnen belonen voor een geweldige wedstrijd tegen Club Brugge. De kampioen kon rekenen op een onklopbare Mignolet en sloeg langs De Ketelaere toe in de extra tijd. .

Dit is ongemeen hard voor Charleroi. Dit verdient de thuisploeg niet, na zo'n sterke collectieve prestatie.

tweede helft, minuut 95. Dit is ongemeen hard voor Charleroi. Dit verdient de thuisploeg niet, na zo'n sterke collectieve prestatie. .

Ze komen er één keertje door en het is bingo! Van der Brempt schuift de bal voor doel en daar is CDK ter plekke om het vonnis van Charleroi te voltrekken.

tweede helft, minuut 92. De Ketelaere doet het! Ze komen er één keertje door en het is bingo! Van der Brempt schuift de bal voor doel en daar is CDK ter plekke om het vonnis van Charleroi te voltrekken. .

De vierde man geeft aan dat we zeven minuten extra tijd krijgen. Dat is wel erg veel. Waar komen die allemaal vandaan?

tweede helft, minuut 90. De vierde man geeft aan dat we zeven minuten extra tijd krijgen. Dat is wel erg veel. Waar komen die allemaal vandaan? .

87'

tweede helft, minuut 87. Geel voor Balanta. Zedadka steekt als een hinde bijna het hele veld over en wordt dan neergemaaid door Balanta. Die mag echt blij zijn dat hij slechts geel krijgt, want dit is een smerige schop. .