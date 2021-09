Is Club Brugge ook op Champions League-niveau in Charleroi?

20:05 vooraf, 20 uur 05. Opstelling Charleroi. Na de zege met z'n tienen op Gent sleutelt Still toch flink aan zijn elftal. Knezevic vervangt in de verdediging de jonge Wasinski. Voorts geen Gholizadeh, Fall en Bedia aan de aftrap. Ilaimaharitra, Zaroury en Nicholson hebben zich in de ploeg gewerkt. . Opstelling Charleroi Na de zege met z'n tienen op Gent sleutelt Still toch flink aan zijn elftal. Knezevic vervangt in de verdediging de jonge Wasinski. Voorts geen Gholizadeh, Fall en Bedia aan de aftrap. Ilaimaharitra, Zaroury en Nicholson hebben zich in de ploeg gewerkt.

Lastige verplaatsing voor Club. Het is van 2018 geleden dat Club Brugge nog eens kon winnen van Charleroi, al hadden de Carolo's vorig seizoen wel een erg late gelijkmaker van Nicholson nodig om de owngoal van Dessoleil uit te wissen. De laatste goal van een Bruggeling op Mambourg dateert ook al van 2018, toen was dat Vanaken. Charleroi was in de vorige jaargang de enige ploeg die ongeslagen bleef tegen kampioen Club Brugge. Thuis werd het dus 1-1, op Jan Breydel ging Charleroi winnen met 0-1. Morioka was een kwartier voor affluiten goed voor het enige doelpunt.

Charleroi was in de vorige jaargang de enige ploeg die ongeslagen bleef tegen kampioen Club Brugge. Thuis werd het dus 1-1, op Jan Breydel ging Charleroi winnen met 0-1. Morioka was een kwartier voor affluiten goed voor het enige doelpunt.

Opstelling Club Brugge. Clement houdt Nsoki, Balanta en Lang aan de kant in vergelijking met de stunt in de Champions League. Mechele komt achteraan in de ploeg, terwijl Maouassa zijn eerste basisplaats krijgt. Voorin is er de terugkeer van Wesley, die moet tonen dat hij op Belgisch niveau nog altijd kan schitteren.

Vooraf. "Historisch!", klonk het woensdagavond een tikkeltje overdreven. Club Brugge had de miljardenploeg van PSG in bedwang gehouden en mocht zelfs aanspraken op meer dan een gelijkspel. Drie dagen later is de opdracht minder aansprekend: een verplaatsing naar Charleroi. Het wordt geen plezierritje naar het Zwarte Land, want Charleroi kan met een zege zélf de leiding overnemen van Club Brugge. Op Mambourg kunnen ze opscheppen, want Charleroi is de enige ploeg die in deze competitie nog geen enkele wedstrijd heeft verloren. Blijft dat ook zo na vanavond?

Het wordt geen plezierritje naar het Zwarte Land, want Charleroi kan met een zege zélf de leiding overnemen van Club Brugge. Op Mambourg kunnen ze opscheppen, want Charleroi is de enige ploeg die in deze competitie nog geen enkele wedstrijd heeft verloren. Blijft dat ook zo na vanavond?

