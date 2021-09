LIVE: Kan Eupen zich herpakken op het veld van Cercle Brugge?

Vorig seizoen hielden beide ploegen elkaar netjes in evenwicht. Cercle boekte na 4 opeenvolgende nederlagen tegen Eupen een 1-2-zege in de Oostkantons en Eupen ging op zijn beurt met dezelfde cijfers winnen in het Jan Breydelstadion.

vooraf, 20 uur 38. Vorig seizoen hielden beide ploegen elkaar netjes in evenwicht. Cercle boekte na 4 opeenvolgende nederlagen tegen Eupen een 1-2-zege in de Oostkantons en Eupen ging op zijn beurt met dezelfde cijfers winnen in het Jan Breydelstadion. .

20:23

vooraf, 20 uur 23. Beck out, N'Dri in. Ook bij Eupen zien we slechts één verandering. N'Dri verdwijnt uit de basis, voor Beck is er deze keer wel een basisplaats. .