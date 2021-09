LIVE: Spoelt Antwerp de Europese ontgoocheling door tegen Seraing?

9' Kilota stelt Butez op de proef. Kilota pakt na wat overstapjes uit met een verraderlijk schot van net buiten de zestien. Butez moet de bal over de lat tikken, de daaropvolgende hoekschop levert niks op. Seraing heeft zijn start niet gemist. . eerste helft, minuut 9. Kilota stelt Butez op de proef Kilota pakt na wat overstapjes uit met een verraderlijk schot van net buiten de zestien. Butez moet de bal over de lat tikken, de daaropvolgende hoekschop levert niks op. Seraing heeft zijn start niet gemist.

6' eerste helft, minuut 6. Na balverlies bij Antwerp schakelt Maziz razendsnel om met een prima steekpass naar Mikautadze. Butez heeft het meteen in de gaten, komt goed uit en werkt de bal voor de neus van Mikautadze weg. . Na balverlies bij Antwerp schakelt Maziz razendsnel om met een prima steekpass naar Mikautadze. Butez heeft het meteen in de gaten, komt goed uit en werkt de bal voor de neus van Mikautadze weg.

5' eerste helft, minuut 5. Beide ploegen tasten nog wat af in deze beginfase. Seraing moet in het spel voorlopig niet onderdoen voor Antwerp. . Beide ploegen tasten nog wat af in deze beginfase. Seraing moet in het spel voorlopig niet onderdoen voor Antwerp.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Seraing brengt de bal aan het rollen in het Bosuilstadion. Kan het iets rapen bij Antwerp? . Aftrap Seraing brengt de bal aan het rollen in het Bosuilstadion. Kan het iets rapen bij Antwerp?

15:45 vooraf, 15 uur 45. Kan Seraing weer winnen op de Bosuil? Antwerp en Seraing stonden voor het laatst tegenover elkaar tijdens het seizoen 2015-2016,toen beide ploegen in tweede klasse speelden. Seraing hield Antwerp toen thuis op een 0-0-gelijkspel en ging op de Bosuil zelfs winnen met 0-1. . Kan Seraing weer winnen op de Bosuil? Antwerp en Seraing stonden voor het laatst tegenover elkaar tijdens het seizoen 2015-2016,toen beide ploegen in tweede klasse speelden. Seraing hield Antwerp toen thuis op een 0-0-gelijkspel en ging op de Bosuil zelfs winnen met 0-1.

15:37 vooraf, 15 uur 37. In defensief opzicht houden Antwerp en Seraing elkaar in evenwicht. Beide ploegen konden dit seizoen nog maar één keer de nul houden. Antwerp slikte in 6 wedstrijden al 9 goals, Seraing zit aan 11 tegentreffers in 7 wedstrijden. . In defensief opzicht houden Antwerp en Seraing elkaar in evenwicht. Beide ploegen konden dit seizoen nog maar één keer de nul houden. Antwerp slikte in 6 wedstrijden al 9 goals, Seraing zit aan 11 tegentreffers in 7 wedstrijden.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Zet Antwerp ongeslagen reeks voort? Antwerp begon met een 0 op 6 aan het seizoen, maar is sindsdien al 4 wedstrijden ongeslagen. Winnen op eigen veld lukte dit seizoen evenwel nog niet. Na de nederlaag tegen Kortrijk bleef het tegen OH Leuven op een gelijkspel steken. De thuiswedstrijd tegen Genk werd uitgesteld naar komende woensdag. . Zet Antwerp ongeslagen reeks voort? Antwerp begon met een 0 op 6 aan het seizoen, maar is sindsdien al 4 wedstrijden ongeslagen. Winnen op eigen veld lukte dit seizoen evenwel nog niet. Na de nederlaag tegen Kortrijk bleef het tegen OH Leuven op een gelijkspel steken. De thuiswedstrijd tegen Genk werd uitgesteld naar komende woensdag.

15:24 vooraf, 15 uur 24. Mikautadze krijgt voorkeur op Marius. Mikautadze moest vorige week in de Luikse derby tegen Standard nog vrede nemen met een invalbeurt, vandaag mag hij in de basis starten bij Seraing. Marius verhuist daardoor naar de bank. Voorts zien we geen wijzigingen bij de bezoekers. . Mikautadze krijgt voorkeur op Marius Mikautadze moest vorige week in de Luikse derby tegen Standard nog vrede nemen met een invalbeurt, vandaag mag hij in de basis starten bij Seraing. Marius verhuist daardoor naar de bank. Voorts zien we geen wijzigingen bij de bezoekers.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Ook Seraing moest bekomen van een domper. Vorige zondag ging het op eigen veld onderuit in de Luikse derby tegen Standard. Een tegenvaller na de 6 op 6 tegen Cercle Brugge en Eupen. Kan de promovendus vandaag weer aanknopen met de zege? . Ook Seraing moest bekomen van een domper. Vorige zondag ging het op eigen veld onderuit in de Luikse derby tegen Standard. Een tegenvaller na de 6 op 6 tegen Cercle Brugge en Eupen. Kan de promovendus vandaag weer aanknopen met de zege?

15:20 Seraing is goed aangekomen in Antwerpen. vooraf, 15 uur 20. Seraing is goed aangekomen in Antwerpen.

15:17 vooraf, 15 uur 17. Europese kater. Antwerp keerde afgelopen donderdag met een flinke kater terug uit Griekenland. Op bezoek bij Olympiakos had Antwerp in zijn 1e Europa League-wedstrijd lang zicht op een punt, maar in de slotfase smeerde Reabciuk "The Great Old" alsnog een nederlaag aan. Antwerp was zo de enige Belgische ploeg die deze week met lege handen achterbleef in Europa. . Europese kater Antwerp keerde afgelopen donderdag met een flinke kater terug uit Griekenland. Op bezoek bij Olympiakos had Antwerp in zijn 1e Europa League-wedstrijd lang zicht op een punt, maar in de slotfase smeerde Reabciuk "The Great Old" alsnog een nederlaag aan. Antwerp was zo de enige Belgische ploeg die deze week met lege handen achterbleef in Europa.

15:12 vooraf, 15 uur 12. 3 wissels bij Antwerp. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Eupen zien we 3 wijzigingen in de startelf van Antwerp. Dessoleil, Almeida en Samatta komen in de ploeg voor (de geblesseerde) Engels, Bataille en Benson. . 3 wissels bij Antwerp In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Eupen zien we 3 wijzigingen in de startelf van Antwerp. Dessoleil, Almeida en Samatta komen in de ploeg voor (de geblesseerde) Engels, Bataille en Benson.

15:05 vooraf, 15 uur 05. Spoelt Antwerp Europese ontgoocheling door? Na de Griekse tragedie tegen Olympiakos in de Europa League moet Antwerp de focus weer op de competitie richten. Tegen Seraing, dat 1 punt meer heeft, gaat het op zoek naar zijn eerste thuiszege van het seizoen. Volg de wedstrijd hier vanaf 16 u. . Spoelt Antwerp Europese ontgoocheling door? Na de Griekse tragedie tegen Olympiakos in de Europa League moet Antwerp de focus weer op de competitie richten. Tegen Seraing, dat 1 punt meer heeft, gaat het op zoek naar zijn eerste thuiszege van het seizoen. Volg de wedstrijd hier vanaf 16 u.

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Aurélio Buta, Dinis Almeida, Dorian Dessoleil, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Birger Verstraete, Radja Nainggolan, Viktor Fischer, Mbwana Samatta, Michael Frey Opstelling Antwerp Jean Butez, Aurélio Buta, Dinis Almeida, Dorian Dessoleil, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Birger Verstraete, Radja Nainggolan, Viktor Fischer, Mbwana Samatta, Michael Frey

Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Wagane Faye, Yahya Nadrani, Benjamin Boulenger, Mansoni Sambu, Youssef Maziz, Ibrahima Cissé, Morgan Poaty, Ablie Jallow, Georges Mikautadze, Gérald Kilota Opstelling RFC Seraing Guillaume Dietsch, Wagane Faye, Yahya Nadrani, Benjamin Boulenger, Mansoni Sambu, Youssef Maziz, Ibrahima Cissé, Morgan Poaty, Ablie Jallow, Georges Mikautadze, Gérald Kilota