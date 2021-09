LIVE: Doorbreekt Cercle de negatieve spiraal bij Zulte Waregem?

Fase per fase

24' eerste helft, minuut 24. Geen penalty voor Millan. Na Zulte Waregem willen ze nu ook bij Cercle een penalty. Millan kan zich doorzetten in de zestien en gaat dan onderuit in de zestien. Te makkelijk, oordeelt scheidsrechter Boucaut. . Geen penalty voor Millan Na Zulte Waregem willen ze nu ook bij Cercle een penalty. Millan kan zich doorzetten in de zestien en gaat dan onderuit in de zestien. Te makkelijk, oordeelt scheidsrechter Boucaut.

18' eerste helft, minuut 18. Pletinckx geeft Somers een stevige beuk in zijn rug. Een vrije trap op de eigen helft is het gevolg voor Cercle. Ver weg van het doel dus, de doelmannen beleven nog steeds een nagenoeg werkloze avond. . Pletinckx geeft Somers een stevige beuk in zijn rug. Een vrije trap op de eigen helft is het gevolg voor Cercle. Ver weg van het doel dus, de doelmannen beleven nog steeds een nagenoeg werkloze avond.

14' eerste helft, minuut 14. Weinig te beleven. Het is voorlopig geen wedstrijd die begeestert. Zulte Waregem heeft het meeste balbezit, maar slaagt er nog niet in om daar ook diepgang aan te koppelen. Cercle kijkt de kat uit de boom. . Weinig te beleven Het is voorlopig geen wedstrijd die begeestert. Zulte Waregem heeft het meeste balbezit, maar slaagt er nog niet in om daar ook diepgang aan te koppelen. Cercle kijkt de kat uit de boom.

9' eerste helft, minuut 9. Millan maakt het Humphreys even lastig en dwingt zelfs een hoekschop af. Die levert niks op voor de bezoekers. Even later mogen ze het nog eens proberen, maar ook nu leidt het niet meteen tot een concrete doelkans. . Millan maakt het Humphreys even lastig en dwingt zelfs een hoekschop af. Die levert niks op voor de bezoekers. Even later mogen ze het nog eens proberen, maar ook nu leidt het niet meteen tot een concrete doelkans.

7' eerste helft, minuut 7. Srarfi claimt penalty. Srarfi rukt centraal op en gaat dan iets te makkelijk liggen in de zestien in een duel met Daland. Boucaut gaat er terecht niet op in. Zulte Waregem probeert wel de bakens te verzetten. . Srarfi claimt penalty Srarfi rukt centraal op en gaat dan iets te makkelijk liggen in de zestien in een duel met Daland. Boucaut gaat er terecht niet op in. Zulte Waregem probeert wel de bakens te verzetten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Boucaut fluit de wedstrijd op gang. Kan Cercle iets rapen bij Zulte Waregem? . Aftrap Scheidsrechter Boucaut fluit de wedstrijd op gang. Kan Cercle iets rapen bij Zulte Waregem?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:15 vooraf, 18 uur 15. 2 zeges, 2 nederlagen, 2 gelijke spelen. Zulte Waregem presteert voorlopig even wisselvallig als het Belgische weer. Het team van Francky Dury heeft na 6 wedstrijden 2 overwinningen, maar ook 2 nederlagen en 2 gelijke spelen. De evolutie is wel positief. Na de thuisnederlaag tegen Club Brugge half augustus boekte Zulte Waregem een 4 op 6 met een gelijkspel tegen Charleroi en winst bij Oostende. . 2 zeges, 2 nederlagen, 2 gelijke spelen Zulte Waregem presteert voorlopig even wisselvallig als het Belgische weer. Het team van Francky Dury heeft na 6 wedstrijden 2 overwinningen, maar ook 2 nederlagen en 2 gelijke spelen. De evolutie is wel positief. Na de thuisnederlaag tegen Club Brugge half augustus boekte Zulte Waregem een 4 op 6 met een gelijkspel tegen Charleroi en winst bij Oostende.

18:00 vooraf, 18 uur . Zwak competitiebegin voor Cercle. Cercle heeft zijn competitiestart compleet gemist. Het begon nochtans goed met een uitzege bij Beerschot op de openingsspeeldag. Nadien bleef het tegen OHL en Club Brugge steken op een puntendeling en de laatste drie wedstrijden tegen Anderlecht, Seraing en STVV leverden evenveel nederlagen op. 5 op 18 is de magere balans na 6 speeldagen. . Zwak competitiebegin voor Cercle Cercle heeft zijn competitiestart compleet gemist. Het begon nochtans goed met een uitzege bij Beerschot op de openingsspeeldag. Nadien bleef het tegen OHL en Club Brugge steken op een puntendeling en de laatste drie wedstrijden tegen Anderlecht, Seraing en STVV leverden evenveel nederlagen op. 5 op 18 is de magere balans na 6 speeldagen.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Rubio out, Somers in. Ook bij Cercle blijft de ploeg nagenoeg ongewijzigd. Enkel Rubio is zijn basisplaats kwijt, hij wordt vervangen door Somers. . Rubio out, Somers in Ook bij Cercle blijft de ploeg nagenoeg ongewijzigd. Enkel Rubio is zijn basisplaats kwijt, hij wordt vervangen door Somers.

17:56 vooraf, 17 uur 56. Geen wijzigingen bij Zulte Waregem. Francky Dury houdt vast aan de ploeg die voor de interlandbreak begon aan de wedstrijd tegen KV Oostende. Dompé keert terug uit blessure, maar begint nog op de bank. Idem voor nieuwkomer Boya, die dus wel meteen in de kern zit. Dat geldt niet voor Doumbia, die nog niet speelgerechtigd is. Bossut, Van Aken, De Bock en Seck liggen in de lappenmand. . Geen wijzigingen bij Zulte Waregem Francky Dury houdt vast aan de ploeg die voor de interlandbreak begon aan de wedstrijd tegen KV Oostende. Dompé keert terug uit blessure, maar begint nog op de bank. Idem voor nieuwkomer Boya, die dus wel meteen in de kern zit. Dat geldt niet voor Doumbia, die nog niet speelgerechtigd is. Bossut, Van Aken, De Bock en Seck liggen in de lappenmand.

17:43 vooraf, 17 uur 43. Doorbreekt Cercle negatieve spiraal? Met 0 op 9 is Cercle al even het spoor bijster. Hoog tijd dus om na de interlandbreak opnieuw de goede koers te vinden, op bezoek bij Zulte Waregem. Daar willen ze dan weer doorgaan op hun elan na de recente 4 op 6. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u. . Doorbreekt Cercle negatieve spiraal? Met 0 op 9 is Cercle al even het spoor bijster. Hoog tijd dus om na de interlandbreak opnieuw de goede koers te vinden, op bezoek bij Zulte Waregem. Daar willen ze dan weer doorgaan op hun elan na de recente 4 op 6. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

17:43 - Vooraf Vooraf, 17 uur 43

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Alessandro Ciranni, Cameron Humphreys, Ewoud Pletinckx, Bent Sørmo, Bassem Srarfi, Abdoulaye Sissako, Lasse Vigen Christensen, David Hubert, Jelle Vossen, Zinho Gano Opstelling Zulte Waregem Louis Bostyn, Alessandro Ciranni, Cameron Humphreys, Ewoud Pletinckx, Bent Sørmo, Bassem Srarfi, Abdoulaye Sissako, Lasse Vigen Christensen, David Hubert, Jelle Vossen, Zinho Gano

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Edgaras Utkus, Jesper Daland, Senna Miangue, Vitinho, Charles Vanhoutte, Leonardo Da Silva Lopes, Dimitar Velkovski, Olivier Deman, Alex Millan, Thibo Somers Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, Edgaras Utkus, Jesper Daland, Senna Miangue, Vitinho, Charles Vanhoutte, Leonardo Da Silva Lopes, Dimitar Velkovski, Olivier Deman, Alex Millan, Thibo Somers