De ommekeer van het weekend? Cercle Brugge gaat van 2-0 naar 2-4 bij Zulte Waregem

Gano zorgt voor lichtpunt in slappe eerste helft

Vijf minuten later zorgde Gano opnieuw voor animo en dit keer leverde het wél wat op. Hij troefde de Cercle-defensie af op een hoekschop en liet ook Didillon kansloos achter. Een opdoffer voor Cercle, dat desondanks gretig op zoek ging naar de gelijkmaker. Maar eenmaal in de zone van de waarheid liep het steevast spaak bij de bezoekers.

De supporters in de Elindus Arena hadden er voor de aftrap duidelijk zin, maar hun enthousiasme sloeg niet over op het veld. Zulte Waregem en Cercle Brugge zorgden voor een slaapverwekkende vertoning in de eerste helft.

Cercle staat op uit de doden

Cercle geloofde duidelijk nog in zijn kansen, maar die kregen al vroeg in de vroege tweede helft een stevige knauw. Velkovski liet zich op een hoge voorzet van Srarfi veel te makkelijk in de luren leggen en Gano profiteerde optimaal. Met

zijn tweede van de avond gaf hij Cercle opnieuw een flinke tik.

De bezoekers leken op weg naar een 0 op 12, maar gaven zich niet gewonnen. Vitinho dreigde met een verre knal, invaller Matondo mikte na een missertje van Hubert van dichtbij op Bostyn.

Het was de voorbode van een straffe remonte. Iets voorbij het uur kwam Cercle weer in de wedstrijd na een knappe aanval. Millan stuurde Vitinho weg op rechts en kopte na een pittig spurtje op diens aangeven de aansluitingstreffer in doel. Nog geen 5 minuten later had hij zelfs de 2-2 aan zijn voet, maar van dichtbij mikte hij op Bostyn.

De opluchting bij Zulte Waregem was al snel weer verdwenen toen de bal niet veel later op de stip ging voor Cercle. Een nieuwe kans voor Millan en die liet de

Spanjaard niet liggen. Met 2 goals in amper 7 minuten bracht hij Cercle weer

naast Zulte Waregem.

Een puntendeling leek in de maak tot Cercle in de slotfase genadeloos toesloeg. Vitinho kreeg te veel ruimte op een voorzet van Rubio en kopte Cercle zowaar op voorsprong. Het werd nog pijnlijker voor thuisploeg. Bostyn kon een schot van Matondo nog pareren, maar Hotic maakte er in de herneming nog 2-4 van.

Alsof dat nog niet genoeg was voor Zulte Waregem liep Vossen net voor affluiten ook nog tegen een rode kaart aan. Na tussenkomst van de VAR werd hij uitgesloten voor een slag in het gezicht van Velkovski.