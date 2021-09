LIVE: Wat kan Seraing in Luikse derby tegen grote broer Standard?

De bal gaat op de stip voor Standard. Nadrani trapt Muleka ongelukkig aan in de zestien, maar Van Driessche is onverbiddelijk en geeft een strafschop.

Dietsch laat even zien dat hij lef heeft en ook een stukje kan voetballen. De Seraing-doelman wacht Muleka op en kapt de aanvaller dan beheerst uit. Toch even een momentje van opwinding.

Het blijft wachten op de eerste dreiging van Standard. Seraing is duidelijk het best uit de startblokken geschoten. Al zijn de kansen schaars.

Maziz heeft er duidelijk zin in. Ook Peeters maakt kennis met de vinnige Seraing-speler en wordt meteen pijnlijk gepoort in de zestien. Maziz draait zijn schot vervolgens naast doel.

Standard geeft defensief geen al te beste indruk in deze openingsfase. De bezoekers krijgen de bal niet goed weg uit de eigen zestien. Een schot van Maziz wordt nog afgeblokt, Bodart werkt de herneming van Marius in hoekschop. Die levert niks op.

vooraf, 17 uur 45. Neemt Seraing revanche voor bekeruitschakeling? In competitieverband is het al ruim 25 jaar geleden dat Seraing en Standard nog eens tegenover elkaar stonden. Voor de laatste confrontatie tussen beide teams moeten we evenwel niet terug naar 1996. Begin februari troffen ze elkaar nog in de 1/16e finales van de Croky Cup. Standard won toen met 1-4 in het Pairaystadion, dankzij goals van Bokadi, Jans, Klauss en Muleka. .