OH Leuven ademt weer na eerste zege van het seizoen tegen KV Kortrijk

OH Leuven - KV Kortrijk in een notendop:

OHL kan overwicht niet verzilveren voor de rust

In het slot van de eerste helft hielden beide ploegen elkaar wat meer in evenwicht, maar toch was het opnieuw OHL dat de beste kans afdwong. Maertens werd uitstekend vrijgespeeld in de grote rechthoek, zijn uithaal strandde tegen de lat: 0-0 halfweg.

Net toen Kortrijk wat beter in de partij kwam, was OHL het dichtst bij de 1-0. De Sart - weer hij - kon van dichtbij inkoppen, Ilic pareerde met een geweldige reflex en hield de nul op het bord.

OH Leuven was baas in het openingskwartier en zette Kortrijk vast op de eigen helft. Veel kansen leverde die sterke start echter niet op. De Sart mocht twee keer aanleggen van buiten de zestien meter, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen.

Pegel van Schrijvers levert drie kostbare punten op

Na de rust werd OHL uiteindelijk toch beloond voor de inspanningen uit de eerste helft. Het was niet toevallig De Sart die de ban wist te breken. Met een heerlijke streep in de bovenhoek zette hij OH Leuven verdiend op 1-0.

Kortrijk gaf zich echter niet zomaar gewonnen. De ingevallen Alioui miste eerst zelf onbegrijpelijk, maar bood even later Selemani wel de 1-1 aan: alles te herdoen in Leuven, met nog een half uur op de klok.

De thuisploeg had geen zin in een vijfde gelijkspel en trok opnieuw ten aanval, met succes. Invaller Siebe Schrijvers mocht vrij uithalen en hij nagelde de bal onhoudbaar voorbij Ilic: 2-1. In de slotminuten liep het bijna opnieuw fout voor OHL, maar het knappe vluchtschot van Selemani strandde op de lat.