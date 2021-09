LIVE: Kan OHL tegen Kortrijk zijn eerste driepunter van het seizoen scoren?

OH Leuven is voorlopig de enige ploeg die initiatief neemt. De Sart mag opnieuw aanleggen van buiten de zestien meter, ook nu mist hij het kader.

De Sart wordt niet aangevallen en besluit dan maar om zelf te trappen. Er zit veel venijn in het afstandsschot, dat toch een metertje naast vliegt.

En we zijn vertrokken! De bezoekers hebben de partij op gang getrapt.

OHL won vorig seizoen de beide confrontaties met KV Kortrijk. In Kortrijk werd het 0-3, de terugmatch aan den Dreef eindigde op 3-1.

Bij de thuisploeg noteren we één noodgedwongen wissel: door de schorsing van Dewaest komt Chakla in de ploeg, die zo zijn debuut maakt voor OHL.

vooraf, 20 uur 17. Drie wissels bij Kortrijk. Luka Elsner wijzigt zijn elftal op drie posities in vergelijking met de vorige wedstrijd. Gueye, Palaversa en Kadri komen in de ploeg. Voor die laatste is het zijn eerste basisplaats bij KVK. .