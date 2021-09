Ook Union juicht met z'n tienen in de 95e minuut, RC Genk jammert

Racing Genk - Union in een notendop:

Kansrijke 1e helft levert geen doelpunten op

In een sfeervolle Cegeka Arena begon Genk bijna dramatisch aan de partij. Vandevoordt leverde zomaar in bij Undav, maar de Duitse spits was te verrast om het cadeautje aan te nemen.



Genk nam de wedstrijd in handen, terwijl Union op de counter loerde. Een

tactiek die op het kwartier bijna loonde, maar oog in oog met Vandevoordt talmde Vanzeir veel te lang bij het afdrukken.



In een ouderwetse pot voetbal vielen er kansen om de haverklap. Na een knappe aanname trof Onuachu de paal, waarna Marcq aan de overzijde niet

veel later een gemaakt doelpunt toch nog de nek wist om te wringen.



Het bleef kansen regen en 10 minuten voor de rust keeg de thuisploeg nog twee 100% mogelijkheden. Maar zowel Onuachu als Ito faalden voor het doel van een sterk spelende Moris.



Terwijl Union zich naar de rust sleepte, kwam de promovendus ook zelf nog dicht bij de 0-1. Vanzeir zonderde spitsbroeder Undav met een sublieme pass helemaal alleen af, maar het lobje van de Duitser rolde net naast.