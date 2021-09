LIVE: Boekt Genk een 4e zege op rij tegen revelatie Union?

Daar is Genk een eerste keer! Paul Onuachu neemt de bal heerlijk aan in de draai en vuurt vervolgens een raket af richting het doel van Moris. Het schot van de Nigeriaan spat uiteindelijk uiteen op de paal. Knappe poging van de goaltjesdief.

eerste helft, minuut 16. Onuachu treft de paal! Daar is Genk een eerste keer! Paul Onuachu neemt de bal heerlijk aan in de draai en vuurt vervolgens een raket af richting het doel van Moris. Het schot van de Nigeriaan spat uiteindelijk uiteen op de paal. Knappe poging van de goaltjesdief. .

eerste helft, minuut 15. Vanzeir bewijkt voor Vandevoordt. De bezoekers zijn aarstgevaarlijk in de omschakeling. Dante Vanzeir kan vanop de middenlijn alleen op Vandevoordt af, maar talmt vervolgens te lang om af te drukken. Dit had de openingstreffer misschien wel moeten zijn. .

13'

eerste helft, minuut 13. Vintage Union. Undav stuurt spitsbroeder Vanzeir knap diep in een tijd. De Duitse spits loopt vervolgens goed mee en neemt de bal in een tijd op de slof. De bal gaat uiteindelijk via het zijnet naast. Vintage Union. .