Antwerp springt na zuinige zege in Eupen naar de buik van het peloton

"Ik vind dat wij een hele goeie partij hebben gespeeld", zei Jens Cools na afloop. "Maar ik denk dat we onszelf een beetje in de voet hebben geschoten. Ik denk dat Antwerp hier uiteindelijk op een diefje komt winnen."

"Het begint bij de kansen die we missen, maar ook in de tweede helft. We werken onszelf in de problemen en daar komt ook die penalty uit voort", verklaarde de Kempenaar van Eupen. "Ik vond dat wij heel dominant speelden. We hebben gewoon de beste kansen gecreëerd. Als wij hier vandaag winnen, dan zegt niemand iets."

Is Eupen van zijn wolk gevallen? "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Nu komen er twee belangrijke aan, tegen Cercle en tegen Beerschot. Dat zijn partijen die we moeten proberen te winnen. Daar gaan we voor."