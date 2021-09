LIVE: AA Gent al snel op achtervolgen aangewezen tegen Charleroi

Consternatie in Gent: Charleroi komt nog voor het kwartier op een 0-2-voorsprong na een perfect uitgespeelde counter. Bij AA Gent zagen ze een voorafgaande fout op Bezoes, maar de ref wil er niet van weten.

eerste helft, minuut 5. Gholizadeh scoort met heerlijke plaatsbal. Het is Charleroi dat vroeg op voorsprong komt! De eerste kans is meteen prijs voor de bezoekers: Gholizadeh krijgt alle tijd en ruimte om aan te leggen en hij krult de bal knap in de verste hoek. .