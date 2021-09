LIVE: Lang opent de score tegen KVO, nieuwkomer Sowah levert assist

Hubert heeft de nodige moeite met de vrije trap van Vormer, Sowah jaagt de rebound hoog over.

eerste helft, minuut 46. Hubert heeft de nodige moeite met de vrije trap van Vormer, Sowah jaagt de rebound hoog over. .

eerste helft, minuut 43. Schotje van D'Arpino. De schwung is er toch een beetje uit bij de thuisploeg. KVO schuift op en knutselt een aardige aanval in elkaar, het schot van D'Arpino wordt een opraper voor Mignolet. .

Blessure Balanta. Balanta is erbij gaan zitten en lijkt niet verder te kunnen. De piepjonge Mbamba wordt snel klaargestoomd om in te vallen. . eerste helft, minuut 32.

eerste helft, minuut 31. Toch wat meer Oostendse actie op de helft van Club Brugge nu. Rocha kan zich doorzetten in de zestien meter, maar de laatste pass komt er niet uit. .

eerste helft, minuut 28. Club is niet van plan om gas terug te nemen. Balanta kopt een hoekschop door tot bij Vanaken, die niet kan afwerken. .

eerste helft, minuut 23. Noa Lang scoort op assist van Sowah! Club Brugge zet zijn dominantie om in een logische voorsprong. Sowah verstuurt een geweldige pass richting Noa Lang, die de bal heerlijk meeneemt en beheerst over Hubert in doel prikt: 1-0. .