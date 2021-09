Club Brugge recht de rug tegen hulpeloos KVO, Vanaken trekt zijn Duivelse lijn door

Club Brugge - KV Oostende in een notendop:

Sowah geeft visitekaartje af, Lang scoort fraaie 1-0

In het slot van de eerste helft zetten uitblinkers Lang en Sowah nog eens een knappe aanval op. De Nederlander werd neergehaald door KVO-debutant Fortes, die daarvoor zijn tweede gele kaart van de avond onder de neus geduwd kreeg: Oostende met z’n tienen de rust in.

De weg naar een vlotte zege leek open te liggen voor Club Brugge, maar even voorbij het halfuur had de thuisploeg toch een sterke Mignolet nodig om de gelijkmaker van Gueye te voorkomen.

Halverwege de eerste helft werd Club uiteindelijk beloond voor de inzet. Noa Lang nam een uitstekende lange bal van Sowah heerlijk mee en prikte de bal al even knap over doelman Hubert: 1-0, een pareltje.

Tienkoppig KVO kan geen vuist meer maken na de rust

Club wou na de pauze snel zekerheid over de drie punten en drukte nog eens het gaspedaal in. De eerste twee kansen gingen nog verloren, maar de derde was de goede: Vanaken etaleerde zijn vertrouwen met een geweldige vlam in één tijd waar Hubert geen verhaal tegen had.

Ook na de 2-0 bleef Club voluit voor de aanval kiezen. De kansen stapelden zich op, onder meer De Ketelaere en Sowah lieten na om de tien van Oostende helemaal knock-out te slaan.

Zo bleef er bij de bezoekers nog een sprankel hoop bestaan. Eén keer kwam KVO nog in de buurt van de aansluitingstreffer, maar Mignolet kende weinig problemen met het schot van Kvasina.

Het was uiteindelijk uitblinker Noa Lang die tien minuten voor tijd alle twijfels wegnam met zijn tweede van de avond: 3-0, een goede generale repetitie voor komende woensdag, al zal er tegen PSG toch efficiënter met de kansen moeten worden omgesprongen.